El PP pide explicaciones por el nuevo pabellón de Santa Marta

Santiago. El portavoz del grupo municipal popular, Alejandro Sánchez-Brunete, solicitó al gobierno local que dé explicaciones sobre la financiación y el lugar del nuevo complejo deportivo de Santa Marta. También pidió que el gobierno local establezca cuáles pueden ser las posibles vías y gestiones realizadas para poder llevar a cabo un proyecto público sin tener que recurrir a la fórmula concesional, y en el caso de que sí decidan apostar por la concesión, el alcalde explique si se extrapolará esta modalidad a otras construcciones de instalaciones deportivas y culturales.

Las protestas por el lugar de la edificación son, según el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, porque no entienden por qué se cambió la zona donde se iba a edificar el complejo deportivo, ya que no será al lado del aparcamiento disuasorio, tal y como se pensaba en un inicio.

Además, los populares tampoco comprenden cómo el documento inicial hablaba de una superficie construida de cuatro mil metros cuadrados en una parcela de siete mil, cuando en la actualidad no existe parangón con aquel proyecto. “Partindo dese antecedente, sorprende que agora o alcalde fale publicamente dunha construción de 1.000 m2, sobre nunha parcela de 4.000 m2, para o futuro complexo deportivo, nas proximidades do centro sociocultural do barrio. Unha decisión que pon en dúbida o equipamento deportivo que tería cabida nesa superficie”, aclaró Brunete. ecg