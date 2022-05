El pulpo se come en platos de Sargadelos

{detesto las fiestas}

Amancebado sobrino, ya sabes que detesto las fiestas populares, así que los últimos días los he pasado enclaustrado en mi mansión ordenando un poco el desván y limpiando el polvo que se ha ido acumulando sobre mi excelente colección de soldaditos de plomo, compuesta por cientos de piezas en las que aparecen desde Napoleón hasta el general Truman, pasando por Patton, Einsenhower o el mismísimo Rommel, con el que combatió, en el desierto del Alamein, mi abuelo paterno, el coronel de artillería Karl Müller von Snacker, que falleció al confundir una granada con una lata de albaricoque en almíbar. Los festejos de la Ascensión me han servido, pues, para desempolvar pertenencias y recuerdos mientras el pueblo disfrutaba de diversiones tan agobiantes como montar en la noria o sufrir espasmos en esas atracciones que parecen haber sido diseñadas por los más destacados expertos en torturas. Recuerdo, Damián, que tu tía, la infiel Marie Louise, sí era muy aficionada a llevarme de paseo por la Alameda cuando llegaban las fiestas de mayo y a veces hasta se obstinaba en tomar el pulpo en las casetas típicas sin tener en cuenta las recomendaciones que yo le hacía al respecto para disfrutar más de dicha actividad. En mi opinión, Damián, el pulpo hay que tomarlo en vajilla de Sargadelos, no en platos de madera, pero ella se enfadaba mucho cuando escuchaba dicha apreciación y tampoco dudaba en tildarme de cursi cuando me empeñaba en pedir a las pulpeiras un cuchillo y un tenedor como Dios manda, no esos palillos tan poco estéticos que suelen poner en todas las tabernas. Creo que fue en aquellos tensos paseos y comidas cuando nuestro matrimonio empezó a hacer aguas, con el desastrosos resultado que ya conoces. No sé, sobrino, estimó que un sórdido manto de vulgaridad lo está inundando todo y yo me niego a sucumbir a él.

{fauna política}

Durante aquellas ascensiones de antaño, Damián, tuve ocasión de compartir pulpo y palillos con numerosos políticos de la época, aunque en realidad era tu tía la que más hablaba con ellos mientras yo intentaba escuchar algo de sus conversaciones entre el ruido ensordecedor de las barracas donde los feriantes rifaban muñecas chochonas. En ese ambiente un tanto disonante coincidí en numerosas ocasiones con Emilio Pérez Touriño, Salvador Fernández Moreda, Xerardo Estévez, Luis Toxo, Marta Álvarez-Santullano, Carlos Nieves, Xosé Baqueiro, Bernardino Rama o el propio Sánchez Bugallo, que lleva metido en el ruedo de Raxoi casi tanto tiempo como mi admirado Raphael cantando el Tamborilero. En cuanto al bando más escorado al centro y la derecha, los más habituales en dichas tabernas provisionales eran don Alberto Núñez, Conde Roa, María Jesús Sáinz, Ángel Currás, Román Rodríguez o Paula Prado, entre otros muchos fieles del Partido Popular, aunque a veces acababan juntándose políticos de todos los bandos en torno a los mismos platos de cefalópodos invertebrados para transmitir al vulgo la cordialidad que existía entre ellos más allá de sus rivalidades ideológicas. Ahora también hacen lo mismo, pero todo suena más forzado o más falso. O a lo peor es que yo me he vuelto más perro viejo y ya no me creo nada. Por cierto, ¿cómo habéis celebrado tú y tu novia las fiestas? ¿Haciendo una performance callejera sobre el cambio climático o desplegando pancartas contra el consumo de carne, como propone vuestro admirado ministro Alberto Garzón?

{clases de esgrima}

En los tiempos de los que te hablo, sobrino, yo estaba mucho más delgado y fibroso mientras que nuestro alcalde, por contra, rebosaba plenitud tanto a proa como a popa, aunque no tanto como yo ahora por culpa de las comidas grasientas que me prepara mi ama de llaves, miss Gladys. Luego, durante el tiempo que dejó el primer sillón municipal, el señor Bugallo se embutió en un chandal, se puso a caminar veinte kilómetros al día y perdió tantos kilos que un día me lo crucé por la calle y pensé que era un influencer de Decathlón o algo así. En fin, algún día tendré que empezar a imitarle, aunque eso de andar no me parece un deporte propio de la aristocracia. Quizá me meta en esgrima.

{izquierda muy rancia}

Lo que sí es cierto, Damián, es que yo antes me llevaba bien con los representantes públicos que respiraban con el pulmón izquierdo, mientras que ahora muchos de ellos me parecen francamente pesados. Mi teoría al respecto es que se han dejado contaminar con las neuras sectarias del ala podemita y han perdido por completo el sentido del humor para convertirse en una especie de catequistas que siempre andan por ahí diciéndote lo que tienes que comer, beber, opinar y votar para no convertirte en un peligroso fascista, La izquierda de antes era divertida, creativa, nocturna, llenaba los pubs y fabricaba canciones hermosas, mientras que la derecha tenía que combatir para que no se la identificase con la seriedad, el aburrimiento, las corbatas, los cánticos de misa, los abrigos de piel de Marie Louise o mis capas decimonónicas. Ahora, en cambio, las tornas han cambiado por completo y muchos iconos del supuesto progresismo se han convertido en unos pelmas encantados de impartir doctrina social, sexual y mental. La presidenta de la comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, los ha calado bien y por eso arrasa entre la gente que se ha hartado de tanta monserga, tanto control, tanta moralina y tanto catecismo progre. Y más desde que el director de esa cosa llamada CIS, don José Félix Tezanos, afirmó que Madrid está plagado de tabernarios que votan al PP. Yo, Damián, la próxima vez votaré al Partido de los Bebedores de Licores bien Graduados, que pienso fundar en cuanto acabe esta misiva. Ya sé que no podré contar contigo ni con tu novia, que sois veganos, abstemios, sostenibles y transversales, pero alguien se sumará a mi carro. Aunque solo sea para reírnos un rato. Te dejo, la figurita de plomo de Isoroku Yamamoto requiere mi atención urgente.