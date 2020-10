El radar de Conxo facturó 2 millones en tres meses: el 25 % para la gestora

El radar de Conxo es un chollo, al menos para la empresa que gestiona la tramitación de multas. “Ha sangrado a los ciudadanos en una cantidad que puede superar los dos millones de euros como cifra estimativa”, aseguró ayer el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Alejandro Sánchez-Brunete, en una rueda de prensa en la que denunció el importante efecto sancionador del cinemómetro situado en la carretera SC-20 a su paso por el barrio de Conxo que, en solo tres meses, desde que entró en funcionamiento, generó más de 17.000 multas, más de la mitad de las que se registraban en el Concello de Santiago por cuestiones de tráfico en todo un ejercicio, indicó.

Tras hacer unas preguntas al Gobierno de Sánchez Bugallo para conocer el alcance de los dos últimos radares colocados en Santiago (en realidad es un solo dispositivo que cambia de ubicación cada cierto tiempo, entre Conxo y O Restollal), y sus efectos económicos, “confirmamos que estamos ante unas cifras sancionadoras de escándalo”, subrayó.

Sánchez-Brunete quiso recordar que, “en Santiago, anualmente, se incoan unos 34.000 expedientes sancionadores de tráfico en el ámbito del término municipal que gestiona el propio Concello, es decir, en una amplia área con numerosos viales y de mucho tráfico”, pero se puede comprobar que este radar en solo tres meses, concretamente desde el 6 julio al 6 de octubre, generó 17.094 sanciones, que hay que sumar a las poco más de 4.500 que se contabilizaron en la instalación de O Restollal que se impusieron en los 10 últimos meses, desde el 10 de febrero, lo que significa, incidió el portavoz popular, que en Conxo “se generaron más de la mitad de las multas anuales que se venían dando en todo Santiago en todo un año”, como adelantaba ayer EL CORREO.

Con estas cifras, “probablemente este radar de Conxo se sitúe ya en el primer puesto del ránquin de los radares de mayor efecto sancionador de Galicia, por lo que nuestro alcalde bate el récord mundial de velocidad en recaudación y se revela como el Usain Bolt de la recaudación sancionadora”, afirmó el edil.

En este contexto, quiso recordar que “detrás de cada multa hay un perjuicio personal o incluso un drama personal, que como ya denunciamos varias veces se puede multiplicar por las notificaciones infructuosas”.

Sánchez-Brunete se comprometió a hacer todo lo posible para “liberar a los ciudadanos de esta sanguijuela recaudatoria que es el radar de Conxo, por lo que vamos a llegar hasta el final en el esclarecimiento de los motivos que llevaron al gobierno local, de la mano de una empresa, a promover este desaforo recaudatorio, por lo que vaticinó que este no será el último episodio de la historia de un sistema de imposición y gestión de multas que debe ser revisado”.

Finalmente, el popular quiso dejar un dato que podría resumir toda esta situación y añadió que “el Ayuntamiento de Santiago ejerce cuatro tipos de actividades: de ordenación, de prestación de servicios públicos, de fomento y una actividad sancionadora, lo que significa un total de 60.000 actos administrativos, siendo las multas el 85 % de los mismos, fundamentalmente a conductores, lo que indica que esto hay que repensarlo”.

TRIBUTOS JUSTOS. Para el portavoz popular, esta situación deriva en “una subversión de la legalidad y la proporcionalidad tributaria a base de multas indiscriminadas que no tienen en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos, por lo que instamos al alcalde a que restituya lo que tiene que ser la contención recaudatoria, lo que significa aplicar unos tributos justos y no multas injustas, es decir, que aplique tributos que tengan en cuenta la capacidad económica y, además, no están pensadas para sostener servicios públicos”, en palabras de Sánchez-Brunete durante la rueda de prensa.

BENEFICIOS. De los dos millones de euros que habría facturado en multas el radar de Conxo en los tres últimos meses, la empresa concesionaria que gestiona la tramitación de las sanciones se habría llevado un 25 %, es decir, medio millón de euros. Sánchez-Brunete se mostró crítico con que haya sido esta compañía la que eligió la ubicación del cinemómetro, en lugar de haberlo hecho los técnicos municipales. También censuró que el Concello haya decidido indemnizar con 23.000 euros a la firma por los meses del confinamiento, cuando “este año aumentará notablemente sus beneficios con el nuevo radar”.

REACCIÓN. Por su parte, el alcalde de Santiago negó ayer una vez más que el radar de Conxo tenga afán recaudatorio, y explicó que el objetivo que perseguía con su instalación el gobierno local era la reducción de velocidad de los vehículos que circulan por este tramo del periférico. Al respecto, detalló en declaraciones al programa Más de uno Compostela, que dirige Ramón Castro, que la intención es que “o número de denuncias diminúa de xeito drástico”. Recordó que antes de la instalación del dispositivo “o 100 % dos conductores incumplían a normativa”, mientras que ahora “todos baixamos dos 60 km/h”. El ejecutivo municipal incide en que la medida responde a una cuestión de seguridad vial.