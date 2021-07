El Real Patronato podría asegurar una inversión que supera los 200 millones

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, manifestó ayer su “satisfacción” por la convocatoria de la reunión del Real Patronato de la Ciudad, que tendrá lugar el próximo domingo, coincidiendo con la festividad del Apóstol Santiago, y estará presidida por Felipe VI. En conversación con EL CORREO GALLEGO, el regidor quiso en primer lugar agradecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “la convocatoria” de la cumbre, cuya secretaría general depende del Ministerio de Cultura; y también “la disposición” del rey, así como su “permanente apoyo al Camino de Santiago y a Compostela, ya desde cuando era príncipe”.

En cuanto a los asuntos que se abordarán en el encuentro, que tendrá lugar en el Hostal de los Reyes Católicos, a partir de las 17.00 horas, Bugallo prefiere ser prudente a la hora de avanzar detalles; si bien explicó que se prevé que en la sesión se apruebe un ambicioso programa de inversiones a desarrollar en la ciudad en la próxima década, entre 2021 y 2032.

Con esto, adelantó que el próximo viernes se celebrará una reunión en el Consorcio, en la que participarán representantes de todas las administraciones, para diseñar el plan de actuaciones que se presentará para su aprobación en la reunión del Real Patronato. Sobre este documento ya está trabajando la Gerencia del Consorcio y los equipos técnicos del ente.

Bugallo manifestó también ayer su satisfacción por las gestiones que se realizaron en los últimos “quince meses” para lograr cuadrar las agendas de las altas jerarquías del Estado y que se convocase al Real Patronato, que no se reúne desde hace dieciocho años. “La fecha cambió varias veces. Inicialmente se iba a celebrar el 24 de julio de 2020, pero hubo que aplazar la cita por causa de la pandemia. Después se habló de este 25 de julio y también de septiembre. Hace unos días, cuando se anunció el cambio de ministros, se vivieron de nuevo momentos de incertidumbre... Por eso quiero agradecer el compromiso del presidente del Gobierno”, dijo.

Pedro Sánchez estará en Santiago el próximo domingo, pero por el momento no se ha confirmado su presencia en la Ofrenda al Apóstol que presidirá el jefe del Estado por la mañana en la Catedral. “De momento solo está confirmada su participación en la reunión del Real Patronato”, señaló el alcalde, a la vez que añadió que el jefe del Ejecutivo central regresará a España de un viaje a Estados Unidos el 24 por la noche.

El regidor no quiere dar detalles por el momento de las inversiones que están sobre la mesa, ni tampoco del presupuesto que se manejaría, si bien todo apunta que se tratará de una cifra multimillonaria, que incluso superaría los doscientos millones de euros.

Tras conocerse la noticia, el portavoz municipal del PP, Alejandro Sánchez-Brunete, manifestó su deseo de que “la reunión del Real Patronato y la presencia del rey sirvan para movilizar recursos de un Gobierno central que hasta ahora ignora la singularidad de Santiago”. Por otro lado, lamentó que “el alcalde vaya a plantear un plan de inversiones sin una reflexión previa con el conjunto de la ciudad”.

Por su parte, la portavoz de Compostela Aberta, Marta Lois, declaró ayer que “o anuncio da convocatoria do Real Padroado é unha boa noticia para Santiago, porque permitirá o relanzamento do Consorcio”, al tiempo que añadió que “os 18 anos que teñen pasado desde a anterior reunión do órgano demostran que é preciso reformular o seu funcionamento”.

Asimismo, la edil mostró su deseo de que la cumbre “permita aprobar o programa de actuacións que foi elaborado xa durante o pasado mandato, que o alcalde Martiño Noriega lle presentou no seu día ao rei Felipe VI, e que contemplaba actuacións por 243 millóns de euros”.

En este contexto, Goretti Sanmartín, portavoz del BNG en el pazo de Raxoi, valoró que la reunión del Real Patronato “chega moi tarde para atraer investimentos a Santiago neste Ano xacobeo”. “Pouco agardamos dun Goberno do Estado que leva moito tempo dándolle as costas a Santiago”, remarcó, a la vez que aseguró que el Bloque estará a la expectativa de la cantidad que se destinará al plan de inversiones para la ciudad y de cómo se repartirá por años.