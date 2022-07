El reconocido músico italiano Marco Frisina solemnizará la Ofrenda

La celebración litúrgica que acogerá la Catedral de Santiago el próximo 25 de julio, solemnidad del Apóstol Santiago, servirá para presentar la Misa en honor al Apóstol Santiago, encargada por el Cabildo Metropolitano compostelano al compositor italiano Marco Frisina con motivo del Año Jubilar que estamos celebrando. De esta manera, el repertorio musical que acompañará a la misa solemne y Ofrenda Nacional será una novedad.

Marco Frisina, maestro de capilla de la Catedral de Roma (San Juan de Letrán), es sacerdote y reconocido compositor de música religiosa. Es fundador del Coro de la Diócesis de Roma y autor de numerosas obras de carácter religioso, tanto piezas creadas para celebraciones litúrgicas, como bandas sonoras y cánticos, como los característicos de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Su producción artística se agrupa en más de 60 discos.

Desde hace meses ha estado trabajando en la composición de una gran obra en honor al Apóstol Santiago, en la que ha querido aunar sonidos tradicionales del canto gregoriano con otros de origen medieval, de manera que en ellos se plasme toda la tradición musical vinculada a la basílica jacobea y sus liturgias. El resultado es una amplia obra, escrita para coro mixto, voces blancas, órgano y orquesta, si bien, debido a las limitaciones espaciales, el 25 de julio sonará en la catedral una versión abreviada y reducida a coro y órgano. Ha compuesto e interpretado más de veinte oratorios delante de los pontífices Juan Pablo II y Benedicto XVI. Entre los más conocidos están los espléndidos Caritatis hostia, dedicado a San Pío de Pietrelcina y a San Francisco de Asís; y Jezu Ufam Tobie, sobre la Divina Misericordia.

Son también muy conocidas otras canciones suyas, como Jesus Christ You are my Life o Inno Mar Rosso. A petición del Papa Juan Pablo II, compuso el Himno del Jubileo del Año 2000, conocido simplemente como Cristo Ayer, Hoy y Siempre. Este himno, es cantado en muchas misas, tanto como canto de entrada, como de comunión en forma excepcional.

El propio Marco Frisina, que en los próximos días estará en la capital gallega con motivo de los ensayos, dirigirá el repertorio musical de la celebración litúrgica en la Solemnidad del Apóstol Santiago, que correrá a cargo del Orfeón Terra A Nosa, la Escolanía de la Catedral, el cantor José Luis Vázquez y el organista Adrián Regueiro.

Cabe recordar que la Ofrenda Nacional de este 25 de julio será presentada por la Familia Real española, es decir, los reyes, don Felipe y doña Leticia; la princesa de Asturias, doña Leonor, y la infante Sofía de Borbón y Ortiz.