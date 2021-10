El reparto a domicilio, una fiebre que abarrota de ‘riders’ la ciudad

El caso de Michel González es un ejemplo muy habitual entre los riders de la ciudad. Recién llegado desde Perú, donde vivió durante unos meses tras salir de Venezuela, la oportunidad laboral de repartir comida a domicilio le permitió asentarse en Santiago, un ocasión de oro que, sin embargo, no sólo tuvo aspectos positivos.

“Comencé en Glovo y la experiencia era muy buena, pero la verdad es que al principio me costaba hacer dinero porque me movía en bicicleta. Después, con lo ahorrado, me pillé una moto y ya fue mejor, aunque con la subida de la cuota de autónomos ya no fue tan bonito”, detalla.

Afortunadamente para él, en el pasado mes de octubre de 2020, tras dejar su currículum, recibió la llamada de David Mirazo para trabajar para Obvious Eat, una oferta que no dudó en aceptar. “Tiene muy buenas condiciones y es un buen jefe, no tengo ninguna queja, todo lo contrario, estoy muy agradecido”, comenta.

En la plataforma digital local, Michel está contratado a jornada completa, lo que aporta una seguridad laboral y financiera muy valorada. “Tenemos una quincena de repartidores en temporada baja y hasta treinta en invierno, y están todos contratados”, confiesa el responsable de la empresa.

En este sentido, Obvious ha tenido siempre presente los derechos de sus repartidores, por lo que no le afectó la nueva y “polémica” Ley Rider, que entró en vigor el pasado 12 de agosto (Real Decreto-ley 9/2021).

Con todo, a pesar de tener la obligación de vincularlos como asalariados en el régimen general, y no como autónomos, algunas de las grandes compañías multinacionales siguen bordeando tanto la sentencia del Tribunal Supremo como la nueva normativa, manteniendo en su plantilla a trabajadores por cuenta propia, lo que genera un malestar en el sector.

Por este motivo, no todos los riders han sido proclives a aceptar estas nuevas condiciones, ya que, según apuntan, limitan la oferta laboral, han dejado a muchos en el paro y ganan menos dinero. En declaraciones a EL CORREO GALLEGO, algunos de los mensajeros de comida de la ciudad señalan que como autónomos, en meses buenos, pueden llegar a sacar casi 2.000 euros limpios, por los poco más de 1.000 que ganan con contrato, eso sí, los derechos no se comparan.

“El salario es fijo, así que no tienes la inseguridad de necesitar muchos pedidos para ingresar. Además, los beneficios son mucho mayores, porque tienes vacaciones, seguridad social a cuenta de la empresa, indemnizaciones, bajas si sufres una lesión (algo muy habitual por las caídas) y negociación colectiva”, destaca Michel.