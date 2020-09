El Rosalía solicita más profesores o teledocencia para la vuelta a clase

Mañana comienza la vuelta al cole para parte del alumnado de infantil y primaria. El siguiente escalón, la secundaria, así como la FP y el bachillerato, tendrán que esperar unos días más. Será a partir del 16 de septiembre, de forma escalonada por niveles hasta el 18. Lejos de tener todo lo más atado posible, en los institutos compostelanos predomina la incertidumbre sobre cómo será el regreso de sus alumnos. Las últimas exigencias de Educación fijan una distancia obligatoria de 1,5 metros, medio metro más que lo dispuesto en julio. Ante la falta de espacio para cumplir esa separación, la alternativa es el desdoblamiento de grupos, por turnos.

IES ROSALÍA. Sin embargo, el desdoblamiento no es la panacea para todos. El instituto Rosalía de Castro, en pleno centro de Santiago, no cuenta con espacio suficiente para más de 15 alumnos por aula con la separación exigida. Para poder dividir al alumnado por turnos, algunos tendrían que ir a clase por la tarde, unas horas en las que el centro imparte las clases de formación profesional. El problema no acaba aquí. De poder habilitar más espacios, se necesitan más docentes. “Se desdobramos, necesitariamos 40 profesores máis, tirando polo baixo. Nós tiñamos organizado o curso segundo as instrucións de xullo”, explica el director del Rosalía, Xabier Mouriño.

El coste que implica tal ampliación de profesorado es elevado para las arcas públicas, especialmente teniendo en cuenta que hay centros que necesitarían hasta ocho grupos más. “Outra opción é a teledocencia, que sa xe fixo noutros países. Pero esa decisión non a podemos tomar nós”, argumenta Mouriño. De momento, la Consellería no ha regulado la teledocencia, y apuesta por la presencialidad. “Podería ser unha solución. Nin sequera hai que emitir por Internet, podes estar os cinco días na casa facendo deberes, traballos... traballando os contidos. E cun sistema mixto: tres días dunha semana na clase, e os outros dous na casa”, detalla.

El centro espera a que Educación les plantee una solución. “Véselle boa vontade ao concelleiro”, aprecia el director del Rosalía. En este momento, la única vía factible sería la de tener a todo el alumnado en la clase, sin la distancia, pero con la mascarilla.

XELMÍREZ I. Cada centro presenta sus particularidades. Mientras en el Rosalía la falta de espacio es mayor, en Xelmírez caben más de veinte alumnos por aula separados metro y medio. Pese a todo, habitualmente hay treinta, por lo que seguirían sobrando estudiantes. Sin embargo, este instituto no se plantea la teledocencia.

“O que determina a Consellería é o desdobramento de grupos, a teledocencia debería ser o último recurso porque mingua a calidade educativa”, manifiesta el director del IES Xelmírez I, Manolo Portas. En su caso, llevaban todo el verano trabajando con la primera normativa de la Xunta, la que exigía un metro de distancia. “Co texto do 31 de agosto habería que crear un grupo novo por nivel”, dice Portas. Para ubicarlos, habría que habilitar aulas específicas, como las de tecnología, así como más profesorado. Portas insiste en la idea de que no debe haber una sola solución, ya que conviven varias realidades entre los centros de Santiago.

AS FONTIÑAS. En este instituto, en el que solo se imparten los niveles de bachillerato y de FP, la preocupación se concentra en espacios como el destinado a informática, con mesas alargadas en las que es complicado adecuarse al metro y medio, ya que no se puede modificar la distribución. Como recurso, tienen autorización para colocar pantallas para separar a los alumnos de forma relativamente individualizada.

COMPAÑÍA DE MARÍA. Como si fuese un presagio, en julio la directora de este centro a caballo entre CEIP e IES, Ana Besada, advertía de que tenían espacio suficiente para mantener la distancia exigida de un metro: “pero si se amplía a metro y medio, ya tendríamos un problema”. El 31 de agosto Educación tomaba la decisión de añadir medio metro más de distancia.

Así, en este contexto, los centros esperan una respuesta de las autoridades para poder estructurar el curso, y fijar por fin los horarios.