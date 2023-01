El Roscón de Reyes gana terreno a mazapanes, turrones y polvorones

Como ya es habitual en esta época del año, Santiago se endulza y se tiñe de un aroma muy especial con la llegada de los Reyes Magos. Una jornada muy anhelada entre los compostelanos que se vieron durante dos años privados de disfrutar plenamente del tan esperado día debido a la pandemia de la covid-19.

Este año, sin embargo, con la confirmación de la celebración de la tradicional Cabalgata, Santiago se prepara no solo para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar, sino que son muchos los compostelanos que vuelven a prepararse para lanzarse a las tiendas a conseguir el dulce tradicional de Reyes, el Roscón.

Dejando atrás los dulces típicos de Navidad, y que en estas fechas decoraron las mesas familiares, ahora es el turno del tradicional dulce de Reyes. Mazapanes, turrones, polvorenes quedan un poco al margen ahora y dan la bienvenida a los roscones.

El Roscón de Reyes lleva años siendo la protagonista de largas colas y también de polémicos debates. Algunos lo prefieron con relleno, como son los que se lanzan a comprar los roscones de nata o crema, mientras que otros se decantan por el Roscón al más estilo tradicional. Otros lo eligen adornado con rodajas de fruta escarchada confitada, con chocolates o trufas...

¿CON O SIN RELLENO? Una pregunta que genera polémica en estas fechas con relación a cómo gusta más el Roscón es la de qué se vende más, si las roscas con relleno o sin él. Desde la panadería A Tafona afirman que, si bien está creciendo de manera exponencial la demanda de los roscones con relleno, el tradicional sigue siendo el más vendido. No osbtante, señala la dueña del local, Merchy, “se está viendo muy demandada la rosca rellena”, sobre todo, indica, la de nata por encima de la de crema. “Algunos, sin embargo, la buscan mitad mitad”, explica.

De lo que no cabe duda es de que se trata del producto estrella en estas fechas y nadie se queda sin Roscón el día de Reyes. Prueba de ello son las muchas panaderías y confiterías que ya lucen sus variadas roscas en sus escaparates. De esto hace gala también esta panadería, que luce en sus vitrinas estos dulces típicos y que, afirman, “este año cuentan ya con muchos encargos y pedidos”. Esto es motivo de alegría para A Tafona, que muestran su entusiasmo sobre todo “después de dos años de pandemia que nos afectó”. No obstante, en estas fechas “siempre vendemos muy bien”. Este año en la panadería vienen pisando fuerte con muchos encargos para los cuales ya se han puesto manos a la obra, aunque aclaran, “es algo que hacemos al día”. A Tafona, que tiene tres locales, en el Preguntoiro, la calle Rosalía y en As Cancelas, celebra con gozo estas fechas.