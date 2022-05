El servicio de Axuda no Fogar acusa al Ayuntamiento de Santiago de "ignorar" sus denuncias de deficiencias en la empresa

SANTIAGO. EUROPA PRESS. El comité de empresa de SERVISAR, S.L., empresa adjudicataria del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) de Santiago, ha acusado al Ayuntamiento de Santiago de "ignorar" sus denuncias de deficiencias en la empresa, así como "numerosos incumplimientos del convenio colectivo vigente". Tal y como señalan en un comunicado, solicitaron una reunión en el ayuntamiento el pasado martes 19 de abril para tratar estos temas y "encontrar soluciones", pero aseguran que a día de hoy no han recibido todavía ninguna contestación. El comité denuncia que la empresa no está aplicando la subida salarial recogida en el convenio para el año 2022, en el que se establece que debe aplicarse el IPC del año anterior desde el primer mes del año.

Aseguran además que la empresa está descontando de las nóminas de varias personas trabajadoras las horas no realizadas, lo que es "totalmente ilegal y contrario al establecido en el convenio colectivo", ya que estas horas tendrían que recuperarlas con la prestación de servicios futuros. Solicitan también una revisión de las tarjetas de aparcar, ya que "no se ajustan a las necesidades del servicio". Sobre esto explican que a los trabajadores "no se les da el tiempo necesario para el desplazamiento entre los diferentes domicilios a los que tienen que acudir a lo largo de la jornada laboral, por lo que las auxiliares de ayuda en el hogar se ven obligadas a recortar el tiempo de atención a las personas usuarias, lo cual repercute negativamente en la calidad so servicio".

Por otro lado, remarcan que se trata de un trabajo "muy precario, mayoritariamente feminizado, con mucho personal a tiempo parcial, y con un recurrente menosprecio por las sucesivas empresas que cogen el servicio hacia el trabajo desarrollado por las personas trabajadoras". Tras varias reuniones en las que, según relatan, no han obtenido respuesta alguna, "ni de la empresa ni del ayuntamiento", el comité no descarta la posibilidad de comenzar con concentraciones y manifestaciones públicas, así como una convocatoria de huelga, "para poner en conocimiento de la ciudadanía la situación que atraviesan".