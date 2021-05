El servicio municipal de urgencias sociales estrena vehículo propio

Santiago. El Servicio Municipal de Urgencias Sociales, el Semus, cuenta ya con vehículo propio para la atención de quien lo requiera. Fue presentado ayer en la praza do Obradoiro por el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso; y el responsable de la Asemblea Comarcal de Cruz Vermella en Santiago, José Luis Barreiro, las tres administraciones implicadas en la puesta en marcha del servicio. También asistieron la concejala de Políticas Sociais, Mila Castro; la diputada de Benestar Social, Ana Lamas; y la coordinadora de Cruz Vermella en Santiago, Rocío Ovalle. “Os obxectivos deste novo servizo son, por unha banda, complementar a atención dos servizos sociais municipais e doutros dispositivos públicos ou privados nos horarios nos que estes non están operativos”, indicaron ayer desde Raxoi.

Asimismo, “apoiará o labor realizado pola Policía Local, Bombeiros e Protección Civil, cando no desenvolvemento das súas funcións se presenten problemáticas sociais que requiran inmediatez e sistemas especializados de resposta, como é o caso dos equipos de inclusión social de Cruz Vermella”, añaden. El servicio está integrado por tres profesionales de Cruz Vermella y diez voluntarias y voluntarios. El Concello destina para su financiación 100.000 euros de los 320.521 que recibe del Fondo Social Único de la Deputación. Semus Compostela es “un servizo que cubrirá as urxencias de carácter social cando os servizos sociais municipais non estean operativos, realizando as súas intervencións no lugar onde se xera a urxencia social, cun tempo de resposta moi breve e ofrecendo solucións acordes ao contexto no que se producen”, inciden desde Concello, al tiempo que destacan que “el SEMUS estará dispoñible os 365 días do ano, entre semana en horario de 00.00 a 08.00 h e de 15 a 24 horas, e sábados, domingos e festivos 24h”.

Para activar el servicio, la Policía Local y las instituciones y organismos que intervienen en emergencias deberán llamar al Centro de Coordinación de Galicia de Cruz Vermella. La ciudadanía que presencie alguna situación de urgencia o necesite asistencia, deberá llamar al 112, el número único de emergencias, o a la Policía Local, “e serán estes quenes activen os recursos necesarios en cada caso”.

“Entre as actividades que está previsto que realice o Servizo Municipal de Urxencias Sociais cómpre destacar a activación en urxenciais sociais, nas que é necesaria unha intervención rápida como pode ser o caso de caídas de persoas maiores, menores en situación de risco, mulleres vítimas de violencia, persoas sen fogar, damnificados por incendios ou derrubas, situacións de rúa sobrevindas ou violencia familiar, entre outros”, indican desde la Concellería de Servizos Sociais.