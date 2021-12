El tiempo dejó en Santiago grandes lluvias de ‘regalo’ por Nochebuena

Tras Nochebuena, como también sucede por el Día de Reyes, son muchos quienes se despiertan y ven los regalos que en estas festividades tan especiales se reparten... Algo parecido ocurrió en Santiago, donde sin embargo el tiempo se anticipó, sin esperar a que llegase el 25 de diciembre, y regaló durante el viernes una gran cantidad de lluvia que se esparció por distintos rincones de la urbe compostelana.

Por medio de una borrasca que dejó huella tras su paso, no solo aquí sino también en otras zonas de Galicia, que este sábado registró 174 rayos, los anunciados chubascos se hicieron de rogar pero, como siempre, acabaron llegando.

Lo hicieron en la noche del jueves, llamando a la puerta de nuestra área metropolitana, entorno que en la madrugada del viernes comenzó a sentir los estruendos causados por las antedichas formaciones eléctricas. Alguna fue de tal magnitud que alcanzó, con mucha fuerza y más mala suerte, el campanario de la iglesia de Santa María de Teo.

Quedó hecho añicos. Así lo constataron los vecinos que a las siete de la mañana, estupefactos ante un enorme ruido que cayó del cielo, acudieron al lugar para ver los destrozos. Y es que el impacto dejó una campana en el suelo y parte de la arquitectura rota.

En este sentido, según indicaron el viernes desde el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la Universidad de Santiago (USC), la capital gallega registró un cómputo de 62,2 litros/m2 en solo medio día, concretamente entre las 2.00 y las 14.00.

A este respecto, desde la reputada institución comentaron que las intensidades máximas fueron entre las 7 y las 9 (con tormentas), y entre las 10 y las 11; y en menor medida entre las 13 y 14 horas.

Por otro lado, la estación de MeteoGalicia en el campus vida llegó a recoger casi 50 litros por metro (48,7 en concreto) mientras que la de San Lázaro superó los 34 l/m2. En esta línea, la gran cantidad de agua causó distintas incidencias en Santiago, que tuvo que recurrir a los bomberos para retirar coches (atrapados por el efecto del temporal) y despejar diversas alcantarillas.

Entre los espacios públicos donde actuaron destacan las rotondas de acceso al multiusos do Sar, donde había automóviles retenidos a causa de las gigantescas masas acuáticas. Pasó algo parecido en el túnel de As Cancelas y en una vía del monte do Gozo.