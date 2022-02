El ‘trapero’ Kaydy Cain montó el belén

Polémica, repulsa institucional, pintadas, protestas, mucho ruido en las horas previas al inicio del concierto del trapero Kaydy Cain en la Sala Capitol... “Conseguimos que o Concello se posicionase. E esta sala, que ten carteis de Libre de violencia, de Compostela en Negro, entendemos que como mínimo hai que ser coherentes neste sentido... Se ti lles alugas o local lle estás dando opción de facelo. Hai cinco anos a sala onde se ía a celebrar este mesmo concerto decidiu cancelalo”, indicaron esta noche desde la Plataforma Feminista Galega, que se concentró ante la Capitol dos horas antes del concierto, ante la mirada de un intenso despliegue policial. “Pedimos que non se fomente a cultura da violación... Os seus vídeos reproducen violacións baixo submisión química”, añadieron. Baby, conmigo es como ir al Aquopolis / siempre acabas empapada / Si te la chupa y no le dan arcadas / es porque no se está esforzando nada... Este es el tipo de versos que canta este trapero madrileño, al que le persigue la polémica desde sus inicios como miembro del grupo Pxxr Gvng.

Mientras, aquellos que tomaban sitio en la cola para entrar al local diferenciaban la imagen del Kaydy artista con la de Daniel Gómez Carrero, su nombre real, “una persoa que leva dez anos coa súa parella e que ten un fillo”.

“Manifestamos a nosa repulsa ao concerto que o cantante de trap Kaydy Cain ten previsto dar este xoves nun espazo privado da nosa cidade; ao considerar que as letras das súas cancións son vexatorias e denigrantes para as mulleres. Estamos en contra de calquera cultura audiovisual e musical, como neste caso, que agrede violentamente ás mulleres e a súa dignidade”, comunicaban en las últimas horas desde la concellaría de Políticas de Igualdade de Santiago, así como los grupos municipales de PSdeG, Compostela Aberta y BNG, mostrando su rechazo a la celebración del concierto.

“Somos un Concello que traballa a prol da igualdade, declarado libre de violencias machistas, polo que amosamos a nosa disconformidade coa celebración de calquera tipo de acto sexista no que se faga apoloxía do machismo. Polo tanto posicionámonos en contra deste concerto, e esiximos respecto para a figura das mulleres en todo tipo de actos públicos e privados”, añadían.

En este sentido, incidían en que “un dos principais obxectivos do Concello de Santiago, no que existe un consenso maioritario, é fomentar os valores da igualdade entre homes e mulleres e previr a violencia de xénero. Facémolo mediante a información, e promovendo a educación en igualdade desde todos os eidos de competencia municipal. Actos como este concerto son contrarios a estes valores, ás mensaxes que transmitimos, e ás accións que programamos coa finalidade de acadar a plena igualdade en todos os ámbitos: familiar, económico, social, educativo, cultural, etc”.

Ante la enorme polémica que ha levantado la celebración del concierto, desde la Sala Capitol explicaron que ellos no contrataron al artista madrileño, sino que únicamente pusieron la sala y el servicio técnico a disposición de la promotora.