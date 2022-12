El último quinto premio deja en Compostela tres millones repartidos en 500 décimos

La administración de Loterías número 6 de Santiago, situada en la Praza Cervantes, ha repartido un total de 3 millones de euros al vender 500 décimos del número 87.092, agraciado con el último quinto premio salido del Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado este jueves. “Lo vendimos todo”, celebró José Antonio Trillo, regenta junto con su mujer, Cristina Domínguez, este establecimiento del casco histórico por que a diario transcurren cientos de peregrinos antes de llegar a la Praza do Obradoiro.

“Me enteré por una compañera vuestra que me llamó”, reconoció el lotero ante los medios de comunicación que han colmado el local tras conocerse, poco antes de las 13.00 del mediodía, que el último quinto premio recaía sobre el 87.092, con 6.000 euros el décimo.

Se trata de un número que esta administración de Praza Cervantes solicitó en una segunda consignación, después de vender todos los décimos que habían pedido en la primera: “Entonces nos mandaron este (87.092), que son 50 series, y se vendió toda, no quedó nada. Ojalá hubiesen mandado más”.

En total, se repartieron 3 millones de euros en 500 décimos. Aunque José Antonio Trillo desconoce el perfil de los que lo han comprado, sospecha que puede haber bastantes vecinos de Santiago, ya que la venta de este número se inició en noviembre, cuando la afluencia de turistas y peregrinos es menor. “Pero eso es imposible de saber”, ha reconocido.

Pese a la alegría de Trillo y su mujer por haber vendido así de bien este número, al mediodía todavía no se había acercado ningún premiado y destacaba en el local, sobre todo, la afluencia de cámaras y micrófonos de medios de comunicación. Los loteros esperaban poder celebrarlo por todo lo alto por la tarde.

Durante el pasado verano han pasado por ese lugar cientos de miles de turistas, sobre todo peregrinos, pero al haber llegado en noviembre, con mucha menos afluencia, José Antonio Trillo estima que ha sido sobre todo gente de la ciudad, y algún que otro turista, quienes se han hecho con los décimos. En cualquier caso, en el establecimiento aún no corría el champán tradicional ni había tampoco ningún premiado. Ni tan siquiera tenían el típico cartel con el número premiado. “A ver si por la tarde está”, comentaba un José Antonio Trillo resignado a hablar con los medios: “Es que no me va mucho”, zanjaba.

El número 87.092 ha sido premiado con el octavo y último de los quintos premios, dotado con 60.000 euros la serie y con 6.000 euros cada décimo, del sorteo de la Lotería de Navidad. Ha salido sobre las 12.45 horas y se ha consignado, entre otros lugares gallegos en Santiago de Compostela, en la administración de la Praza de Cervantes, en el casco histórico, con 50 series (500 décimos), lo que supondría un premio de 3 millones de euros repartidos si se vendieron todos. Es un número cuya venta ha estado muy repartida por toda España y en Galicia también se ha vendido en Xinzo de Limia, Vigo y A Illa de Arousa.

Como curiosidad, el número 87.092 ha dejado también seis millones en la capital de León, que se han repartido exclusivamente entre la Policía Local, abonada desde hace muchos años al terminar en 092, teléfono del servicio. En total se han vendido 100 series (6.000 euros al décimo) en la administración ubicada en la calle Santa Clara de la capital leonesa, donde sus gerentes, Carmen Pinto y Concha Fernández, se han apresurado a descorchar la tradicional botella de cava para celebrar la suerte.

“Es mucho dinero y estamos muy contentas de que haya ido a parar a un colectivo tan importante como la Policía Local, que lo lleva comprando desde hace muchos años, por lo que también es un premio a la fidelidad”, declaró Fernández a los periodistas que se han acercado hasta la administración, tras conocerse la fortuna que derrochó el 87.092.