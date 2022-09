El vigilante Pablo Nieto, honrado por su “valentía, fuerza y agallas”

La valentía del vigilante de seguridad Pablo Nieto fue reconocida ayer mediante un acto público en el Pazo de Fonseca, cuatro días después de que le salvara la vida a un hombre que se estaba autolesionando con unas tijeras frente a la entrada de ese mismo edificio. Su rápida reacción y la de su compañero, David Brea, evitaron que la situación acabara en tragedia, motivo que llevó a Ourives de Compostela, entidad organizadora de la muestra que se estaba exhibiendo en el Pazo cuando sucedieron los hechos, a organizar este acto en honor a su actuación determinante.

Allí mismo, su presidente, Arturo Ouro, expresó su reconocimiento por la “valentía”, la “fuerza y las agallas” de Nieto al enfrentarse a “una situación muy compleja” para la que “no todos estamos preparados”, señaló. Y es que, como indicaba en sus páginas de ayer EL CORREO GALLEGO, el guardia acudió a socorrer a esta persona ante la incerteza de una posible reacción violenta por su parte o de que pudiera portar algún otro objeto peligroso, o incluso un arma, asumiendo con ello un riesgo para su propia seguridad. Todo esto en una intervención en la que, recordaba ayer en conversación con este periódico Lisardo Núñez, asesor de Ourives de Compostela y asistente al acto de ayer, Pablo Nieto actuó no por obligación, pues no se trataba de un caso bajo la jurisdicción de los vigilantes de la muestra, sino de motu propio ante la urgencia de ayuda por parte de esta persona.

Por su parte, Nieto se mostró alegre, aunque señaló que este tipo de homenajes “deberían darse más a menudo y no esperar a que surjan estas situaciones”. “Creo que de cara a la sociedad debería dignificarse un poco más nuestro trabajo. No somos porteros de discoteca, no somos seguratas, somos vigilantes de seguridad. Prestamos un servicio privado, pero muchas veces damos un servicio público de auxilio y socorro”, señaló durante una de sus intervenciones en el acto al cual asistieron, también, el presidente del gremio de plateros y azabacheros, Arturo Ouro Hortas; así como su vicepresidente, Enrique Fink; y otros miembros de la junta directiva de la entidad, entre los que se contaron Camilo Regueira, Alejandro Sande o Carmen María Otero. Asimismo, estuvieron presentes orfebres históricos como Manuel Dávila o Ricardo de la Iglesia Perello, junto a socios de Ourives de Compostela, como Vicente Sande. Asimismo, apuntan desde Ourives, trasladarán lo sucedido a las autoridades competentes a fin de que valoren el otorgamiento de las condecoraciones oportunas.

Pablo y David son vigilantes pertenecientes a la empresa Ilunion. El encargado de la empresa, José Manuel Pardal Ferro, también acudió a la cita comunicando que la propia empresa solicitó también las distinciones pertinentes para ambos.

EN APENAS INSTANTES. Todo ocurrió este último lunes a las ocho de la mañana, hora a la que llegan a Fonseca los vigilantes de seguridad de la Universidade, si bien aquellos que responden ante la dirección de la propia exposición ya estaban en el lugar con anterioridad, caso de Pablo Nieto. Se asomó por la puerta y fue entonces cuando vio a un hombre, al otro lado de la plaza, que se encontraba con los pantalones bajados mientras, aparentemente, orinaba en la esquina de la rúa. Nieto se acercó a él, con intención de darle una llamada de atención, y al aproximarse se percató de que lo que estaba haciendo era infligirse cortes en diferentes partes de su cuerpo con unas grandes tijeras mientras un reguero de sangre emanaba de sus heridas.

Nieto le pidió en repetidas ocasiones que soltase la tijera pero, dado que el hombre se limitó a ignorarlo mientras continuaba causándose heridas, el guardia se vio en la necesidad de responder con presteza y optó por darle un toque en la muñeca para que la dejase caer, acto frente al cual no opuso resistencia. Mientras tanto, David Brea, compañero de Pablo, corría hacia el Obradoiro para avisar a los agentes policiales que allí se encontraban, así como al servicio de emergencias sanitarias. Frente a Fonseca, un peregrino anunció ser enfermero y cuidó del herido, que aún sangraba con intensidad, hasta que una ambulancia lo trasladó a un centro hospitalario sin que nadie más recibiera daños. Tras realizársele análisis, el hombre no dio positivo en sustancias, por lo que una de las hipótesis es que sufriese alguna clase de brote psicótico, apuntaba Núñez.