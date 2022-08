El WOS suma 14 nuevos artistas y primicias para su próxima edición

Un mes después de confirmar la vuelta a su formato original y su presencia en la agenda cultural compostelana de septiembre, adelantando parte de su cartel, el WOS Festival x SON Estrella Galicia ya tiene cerrado su programa completo, sumando 14 nuevos nombres y actividades a los ya anunciados.

Así lo desvelaron ayer desde la productora Work On Sunday, avanzando que la VI edición del evento, que se celebrará entre el 8 y el 11 de septiembre, en diferentes espacios de la ciudad, recoge numerosos estrenos a nivel nacional e internacional, y continúa su apuesta por “presentar propuestas contemporáneas en torno al riesgo, la innovación y la exploración” con el objetivo de ofrecer “una alternativa cultural y artística de calidad en la capital gallega”.

Como ya es habitual, la música volverá a ocupar una parte importante de la programación, con conciertos audiovisuales donde disfrutar de experiencias inmersivas.

Así, a los ya anunciados Caterina Barbieri, Alicia Carrera, Aho Ssan & KMRU, Blackhaine, Huerco, Pan American, Prison Religion, Sofie Birch feat Nana Pi, Upsammy, Yugen Kala o Zbiegnew Chojnacki, se suman ahora las propuestas del artista inglés referente del witch house Holy Other, quien regresa tras nueve años de parón para presentar su último Lieve, que servirá de apertura del festival, en colaboración con el artista visual portugués Pedro Maia.

También, las del estadounidense Rafael Anton Irisarri y la artista visual de Hong Kong Florence To, que presentan en primicia “una visceral pieza audiovisual cuyo concepto gira alrededor de la manifestación de partículas solares entrando en la atmósfera terrestre”, o la neerlandesa-italiana Grand River, que pondrá el broche final al festival presentando por primera vez en España FOG, su nuevo concierto audiovisual creado junto al italiano Marco Ciceri.

Completan esta lista los conciertos de los gallegos Artur M. Puga, por primera vez con su primer álbum con el acompañamiento visual de Shoeg, y Death Whistle, que traerá su último álbum, Alter.

Además, tal y como señalan desde Work On Sunday, la programación de noche y orientada a club trae consigo incorporaciones muy especiales, como las de la productora y artista inglesa Aya, que presenta junto con Sweatmother, cineasta y artista visual, “una obra audiovisual que establece relatos de comunidades, voces y cuerpos no reconocidos”, o la del canadiense radicado en Berlín Aquarian, que presenta en España Ouroboros, “una pieza con un fino equilibrio entre experimentación y baile, y que cuenta con el acompañamiento de las imágenes de la artista visual china Sougwen Chung”.

También las incorporaciones de la productora tunecina afincada en Francia Azu Tiwaline, “que presentará en directo su música influenciada por la música bereber, la cultura club, el trance y el techno”, y la joven discjockey neerlandesa Mad Miran, “que será la encargada de cerrar el club en la noche de viernes con uno de sus intensos sets de techno y breakbeats”, anuncian desde la organización de este festival de vanguardia, que cuenta con una gran proyección internacional.

Completan entre los nuevos artistas que se suman al WOS los directos de la estadounidense Rachika Nayar presentando su nuevo álbum Heaven Come Crashing, que se publica hoy mismo de la mano del sello NNA Tapes; la noruego-mexicana Carmen Villain, presentando en formato dúo su nuevo álbum Only Love From Now On, “una deconstrucción musical y espiritual del ecosistema de la artista publicada bajo el sello Smalltown Supersound”, o el productor y reconocido músico inglés Coby Sey, que estará en Compostela presentando en primicia su primer álbum en solitario Conduit, el cual publica con el sello londinense AD93 el día antes de su actuación en el festival.

También la estadounidense Ulla Straus, que en los últimos años se ha convertido en parte esencial del ambient gracias a sus composiciones alrededor de la electroacústica y el jazz experimental; y el artista gallego CRNDS, que integra elementos propios de la música tradicional y el folclore con el lenguaje de la música electrónica experimental contemporánea.

“Con estas confirmaciones, además, el festival se posiciona como punto de encuentro para disfrutar del trabajo de grandes creadores contemporáneos en el campo de las artes visuales”, sostienen desde la dirección del WOS, confirmando que en esta edición, la primera que se celebra sin restricciones, estarán presentes nombres como los de Marcel Weber (MFO), Ruben Spini, Florence To, Pedro Maia, Marco Ciceri, Shoeg, Sougwen Chung y Sweatmother.

CINE. Por otra parte, y como es habitual, el festival seguirá apostando como en ediciones pasadas por la proyección de películas o documentales relacionados con la música y la creación contemporánea. En esta ocasión, con películas como A Symphony of Noise (2021), un viaje sensorial de carácter experimental hacia la mente del británico Matthew Herbert, artista fundamental en la evolución del lenguaje musical de la electrónica durante las últimas décadas. El documental, galardonado en los Premios del Cine Alemán, está dirigido por el hispano-alemán Enrique Sánchez Lanch.

WOS acogerá además el estreno en España del cortometraje Éliane Radigue – Échos (2021), en el que la cineasta Eléonore Huisse y el artista sonoro François J. Bonnet visitan en su casa a la pionera de la música electrónica Éliane Radigue resultando un retrato íntimo de la artista francesa.

El cortometraje se proyectará junto a O gemer (2021) una película del artista sonoro, músico, periodista e investigador Xabier Erkizia, con el particular sonido de los carros de bueyes vascos como protagonista. El documental, presente en el último Festival de San Sebastián, tiene una “gran importancia antropológica y “reflexiona sobre el pasado, pero también sobre el presente y el futuro cuestionando cómo el ser humano percibe e interpreta los sonidos del mundo donde vive”.

Xabier Erkizia presentará la película y, posteriormente, participará en un coloquio sobre ella. Además, la proyección incluirá una conferencia del director bajo el nombre El gemir de un carro, que tendrá lugar en la Sede Afundación unas horas antes y estará abierta al público.

Esta nueva edición del Festival WOS, para la que ya se pueden adquirir entradas, se desarrollará en doce localizaciones de valor patrimonial de la capital gallega: el CGAC, el Teatro Principal, las Iglesias de Bonaval y de la Universidad, las salas Capitol y Malatesta, la Fundación Eugenio Granell, la sede Afundación, el Auditorio Abanca, el cine Numax, la Fundación SGAE y el parque de Bonaval.