‘Elas tamén contaron’ propón unha ollada a historia de 19 mulleres vinculadas á cidade

Santiago. Mulleres en Compostela. Elas tamén contaron, o libro escrito por Encarna Otero e con ilustracións de Luis Ruiz Padrón, presentouse onte na libraría Couceiro. Esta obra fai un repaso histórico ao papel das mulleres vinculadas á cidade de Santiago.

A historiadora e política Encarna Otero e o debuxante malagueño Luis Ruiz Padrón estiveron acompañados durante o acto de presentación da publicación -financiado polo Concello de Santiago- pola concelleira de Igualdade, Mercedes Rosón.

O traballo Mulleres en Compostela. Elas tamén contaron é un proxecto de Patito Editorial que inclúe unha web, unha exposición e un roteiro audiovisual de dezanove mulleres vinculadas á cidade de Santiago. Trátase dun proxecto financiado pola Concellaría de Igualdade do Concello de Santiago.

UN REPASO HISTÓRICO. Esta iniciativa nace dos paseos literarios que Otero leva anos realizando pola cidade de Santiago, e busca situar a unha muller en cada un dos espazos, explicando a importancia da mesma dentro dese enclave e o que supuxo o seu labor dentro deste contexto.

En total neste libro faise unha análise da figura de 19 mulleres cun papel destacado en distintos ámbitos da cultura, o traballo ou a política. Cabe destacar entre elas a escritora Concepción Arenal, a directora do IES Rosalía de Castro Pura Lorenzana, a farmacéutica M.ª del Portal Panisse, a pintora Elvira Santiso ou a pianista Rosita López Comunión. O proxecto parte cun libro onde se recollen esas biografías e unha ilustración da rúa onde estas mulleres desenvolveron a súa vida. Pola súa banda, as ilustracións están realizadas en acuarela polo debuxante malagueño Luis Ruiz Padrón e todas elas poderanse ver nunha exposición no Casino de Santiago a partir de hoxe.

Ademais, realizouse unha páxina web onde se presentan 19 vídeos nos que a historiadora Encarna Otero nárranos a vida destas mulleres, un traballo de máis dunha hora de duración que recrea a través de imaxes a importancia que elas tiveron na historia. ECG