Eliminada la absurda cláusula que impide ampliar la estación de tren

Las obras incluidas en la segunda fase del proyecto intermodal en la capital gallega, que contempla la construcción de la nueva terminal ferroviaria, estaban condicionadas a que por la actual terminal pasasen 3,5 millones de viajeros al año. Era una de las cláusulas que figuraba en el Convenio marco de colaboración firmado en junio de 2016 por el Ministerio de Fomento, la Xunta, el Concello de Santiago y Adif para el desarrollo de la futura estación intermodal de Santiago y su entorno urbano. Este condicionante desató desde el primer momento las críticas de los grupos municipales, pues entendían que suponía un escenario que no se le había exigido a ninguna otra ciudad.

En este sentido, desde que el actual alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, tomó posesión anunció que intentaría eliminar la cláusula que exige una afluencia de 3,5 millones de viajeros para que se inicie la segunda fase de la estación intermodal de Santiago. Para ello se reunió en varias ocasiones con la presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Isabel Pardo de Vera, para abordar esta y otras cuestiones que afectan al desarrollo de las obras previstas en la estación.

Y tras muchos meses de negociaciones, el regidor de la capital gallega mostró ayer su satisfacción después de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunciase la retirada de esta cláusula que condicionaba el futuro del proyecto intermodal. “En Santiago vamos a poner arreglo a una situación heredada. El convenio suscrito en 2016 por la Xunta y el anterior Gobierno central impedía la adaptación de la estación ferroviaria a los nuevos tráficos que captará la capital de Galicia. A pesar de esta limitación hemos seguido trabajando, hemos concluido el proyecto constructivo y eliminaremos esta cláusula con la correspondiente adenda y licitando en cuanto sea posible las obras”, afirmó Ábalos. Posteriormente, Sánchez Bugallo indicó que esta decisión, que “por esperada non deixa de ser menos boa nin menos importante”, es “coherente” con las actuaciones del Ministerio de Fomento en los últimos meses. Además, el alcalde se refirió al encargo del proyecto de ejecución, “que xa está redactado”, y a la dotación económica de 30 millones de euros que recogen los Presupuestos de 2021, 2022 y 2023.

Tras el anuncio de Ábalos, Sánchez Bugallo indicó que ahora solo falta la formalización “a través dunha addenda ou dun convenio novo levantando esa cláusula” para poder licitar la construcción de la nueva estación con el objetivo de que las obras comiencen el próximo año y estén concluidas en 2023.

Por otra parte, la junta de gobierno local acordó ayer que la actual concesionaria del transporte colectivo urbano de viajeros realice, a partir de mañana, 23 de diciembre de 2020, y hasta la adjudicación del nuevo contrato, la prestación del servicio al aeropuerto y a la zona de Lavacolla, integrándolo en el recorrido de la línea 6 (San Marcos-Os Tilos). Además, en la mayor parte del tiempo, la frecuencia del autobús al aeropuerto, que hasta hora era de 30 minutos, será de 20. Por lo tanto, la línea 6 del transporte urbano incorpora a partir de mañana las siguientes paradas situadas entre San Marcos y la terminal Rosalía de Castro: N-634, rotonda CRTVG; Xan Xordo; Lavacolla; N-634, Hotel Garcas; Cruce Mourentán (Correos); N-634, Casa Lorenzo; y Aeropuerto-Llegadas. Mientras, las prolongaciones a Bando, Vilamaior y ASPAS que se hacían con la línea 6 se llevarán a cabo con otro bus, a través de la línea P5.

Las tarifas para estas novas paradas serán as de aplicación no transporte urbano, sendo tamén válidos os mesmos títulos de viaxe que se poden empregar nas restantes liñas da rede. Todos estes aspectos serán obxecto de revisión e valoración unha vez iniciada a prestación do servizo, realizando os axustes que sexan precisos”, indicaron ayer desde el Concello. Así pues, a partir de mañana, los autobuses de la Empresa Freire que realizaban hasta ahora el servicio ya no realizarán el recorrido. Y es que el nuevo Plan de Transporte Público de Galicia que ha puesta en marcha la Xunta pone fin a esta concesión.