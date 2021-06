Ellas también cantan

Pensamos en monasterios y conventos de clausura ajenos al mundo. Como mucho se asoman a él tras un discreto torno que rota al pulsar un timbre o campanilla. De algunos apreciamos en ferias especiales sus productos artesanales (yemas y turrones, rosarios y escapularios, jabones y bálsamos) primorosamente elaborados en esos recintos. Son parte de su sustento.

De eso y más se ocupan, pero no es su fin primordial. Su aparente silencio es su razón de ser y la excelsa práctica de entonar melodías bien trabajadas, con voces cultivadas, e incluso -en otras épocas- acompañadas de instrumentos, su tarea esencial y primaria.

Basta incoar aquí este extenso tema -la importancia del canto en las órdenes religiosas- centrándonos en las de clausura femenina de Santiago (ca. 1700-1850) en espera de estudios mayores, hace tiempo ya reclamados.

En 1750 existían 6 comunidades femeninas y 6 masculinas, 660 consagrados con desigual reparto: S. Martin Pinario sumaba 92, las Carmelitas solo 12.

No todas contaban con una capilla de música, con su maestra, choristas, ni instrumentos (arpa, bajón, flauta, violín) salvo el órgano, presente en todas. Pero lo importante es que asumían que el canto sagrado no es un aditivo o adorno más sumado al culto, sino signo y medio para el diálogo con la divinidad, haciendo de la oración contemplación.

El Salmo 98, ese cuyo conocido verso reza Cantad al Señor un cántico nuevo... porque ha hecho maravillas, deja claro el fin de ese canto: la alabanza a Dios porque es bueno. Así lo hizo el Pueblo de Israel y el mismo Cristo entonó y oró con esos textos.

Las Benedictinas, con esmerada educación musical, son las que se llevan la palma, por historia y buen hacer. Su proximidad a la catedral propició que obras que se ejecutaban a pocos metros pasaran de un templo a otro. Incluso sumaron fuerzas en celebraciones memorables, como en 1707 con motivo de la traslación del Santísimo desde la catedral a S. Pelayo. Para la ocasión, J. Baquedano (maestro catedralicio) compuso el elaborado villancico Por dónde, dí. Sus dos cantorales y un forte-piano son vestigios de ese memorable pasado, como el solicitado órgano de los CUI Música en Compostela.

Las Carmelitas en Santiago, más limitadas por la escasez de medios, fueron más austeras siguiendo las mal interpretadas ordenanzas de Santa Teresa (aficionada a la música) emitidas para atajar los desórdenes y desviaciones tras el Concilio de Trento. Temía La Teresona que hubiese más preocupación por las armonías del canto que por el verdadero carácter del rezo de las horas como oración de la Iglesia. Aun así, como en otros conventos, para momentos de recreo crearon coplas y piezas teatrales. Para muestra, algunos retratos de Teresa de Lisieux.

Las Clarisas contaban con una “maestra” o “vicaria” de música y una organista. Entre los ss. XIII-XIX elaboraron textos poéticos, rítmicos y musicalizados, referentes a Santa Clara y ahí se halla un cantoral de Manuel Antonio Méndez, copista de la catedral. El facistol y órgano del coro que hoy suenan guarda mil secretos tesoros, despertando interés en intérpretes internacionales llegando a editarse en 2005 un CD, con repertorio variopinto ejecutado por Timothy Roberts.

Las Dominicas, con su monasterio extramuros, empezando por su fundador, Domingo de Guzmán, que puso hincapié en la importancia de la música bebiendo de S. Agustín, hallaron aliados en Tomás de Aquino que apuntaló la parte teológica y moral y Fray Tomás de Santa María, teórico y compositor que dejó abundante producción para la posteridad. Al ora et labora incorporaron el breviter et succincte: cantar con agilidad y belleza, pero conscientes de las limitaciones humanas.

Las Mercedarias no tuvieron ese amparo fundacional, pero siguiendo también a S. Agustín, vibraron de igual modo que otras monjas. Como dato a reseñar, entre sus muros fue enterrado Fray José de Baquedano, ilustre mercedario que tanto aportó al barroco musical gallego e hispano.

¿Qué nos queda hoy? Mucho y bueno conocido y no poco por descubrir. Unos cantos y recitados que nos trasladan a esferas tan plenas de sonoridades inefables como de emociones terrenales. No hay anacronismo en ellos. No son antiguallas. Su función y significado expresan la trascendencia y el religare: la relación del hombre con esa trascendencia, más allá de épocas y creencias.

Al margen de manjares y objetos sagrados, reparemos en estas delicatessen musicales que suenan y son, gloria bendita. Y pensemos: ¿dónde pueden hallarse tantos cantorales, partituras e instrumentos, hoy en paradero desconocido? Al cielo, que se sepa, no han volado...