Eloína Núñez informa sobre o covid-19 aos colexios públicos e concertados

XUNTANZA. A xerente da area sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, Eloína Núñez, presentou onte un encontro mixto de formación sobre o protocolo e a pandemia entre responsables sanitarios e de educación cos coordinadores dos equipos covid-19 dos colexios públicos e concertados educación infantil e primaria da Área Sanitaria. A actividade desenvolveuse de xeito mixto presencial e por streeming conectados dende os distintos centros de edcuación. Estiveron representados máis de cen colexios públicos de educación infantil e primaria. Nunha segunda edición convocarase aos centros de educación secundaria e bacherelato.

O director de Atención Primaria da Área Sanitaria, Felipe Calle e a xefa do Servizo de Medicina Preventiva do CHUS, Cristina Fernandez Pérez explicaron os protocolos de actuación e fixeron unha exposición dos últimos coñecementos sobre transmisión do SARS-COV-2, ao tempo que, xunto a Begoña Alonso de la Iglesia, xefa do Servizo de Alertas Epidemiolóxicas da Xefatura Territorial de Sanidade da Coruña, responderon ás preguntas que lles expuxeron os docentes. Tamén participaron responsables das xefaturas territoriais de Educación.

redacción