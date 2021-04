Empiezan a caerse del calendario veraniego los festivales gallegos

A mediados de mayo del pasado año cuatro de los grandes festivales gallegos, Portamérica, Son do Camiño, Resurrection Fest y Sinsal, anunciaban que posponían su celebración un año con la esperanza de que la situación se hubiese normalizado en ese tiempo. Desde entonces, las cosas han mejorado, pero no lo suficiente para que este tipo de eventos sea factible.

Así, el primero en anunciar su aplazamiento ha sido el Resurrection Fest Estrella Galicia, que este año celebraría su 15 aniversario, una efeméride que los organizadores esperan que sea posible del 29 de junio al 2 de julio de 2022.

“Afortunadamente, creemos que ésta será la definitiva, ya que por fin se ve la luz al final del túnel gracias a la vacunación masiva y esperamos que en los próximos meses volvamos a la normalidad”, explican sus organizadores, pidiendo en la medida de lo posible que “guardéis vuestras entradas para que el festival pueda seguir adelante con fuerza y hacer la edición más épica de nuestra historia”.

Y aunque la página web de O Son do Camiño todavía mantiene el anuncio de su tercera edición para los días 17, 18 y 19 de junio en O Monte do Gozo, todo indica que pronto seguirá el mismo camino que el de Viveiro, pese a las intenciones el pasado año de sus organizadores, la empresa Esmerarte, de tratar de mantener el cartel de 2020 que incluía a artistas internacionales como Liam Gallagher, Bad Bunny, The Chemical Brothers o Editors, y a nacionales como Xoel López o Carolina Durante.

Así lo afirmaban en mayo del pasado año, confiando también en anunciar nuevas confirmaciones. “Será en año Xubileo” y su intención era trabajar “en la reprogramación del cartel de 2020 para garantizar que los principales atractivos estén presentes en la edición 2021. Podemos avanzaros también que habrá muchas novedades y nuevas confirmaciones: 2021 es Año Xacobeo y vamos a celebrarlo como se merece”, explicaban a través de un comunicado que a día de hoy y a falta de otras noticias, todavía aparece colgado en su web.

“Son momentos muy duros para todos, y como tal, requieren la toma de decisiones difíciles, pero volveremos a subir a O Monte do Gozo, y lo haremos con más ganas e ilusión que nunca. 2021, Año Xacobeo, ya era un año especial. Estamos seguros de que tras lo vivido lo será todavía más”.

Desde entonces nada se ha sabido de este festival, aunque al igual que con el resto de citas culturales aplazadas, la organización pidió a los seguidores que mantuviesen las entradas adquiridas, ya que serían válidas para las nuevas fechas del evento y ayudarían a poder volver a ponerlo en marcha.

Pese a que todavía no hay confirmación oficial de su aplazamiento al próximo año, hay que tener en cuenta que el aforo de O Son do Camiño alcanzó las 33.000 personas por jornada en su última edición, y para el 2021 había anunciado un nuevo aumento de la capacidad, llegando a las 46.000 personas, algo que ahora mismo es incompatible con la pandemia.