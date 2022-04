EL 31 DE MARZO, el Dr. Puente Domínguez, querido cirujano y académico compostelano, hubiera cumplido 104 años. Aunque no se trata de una efeméride «redonda», ello no difumina, en absoluto, el debido recuerdo de una figura tan importante para la Medicina, la Universidad y, por supuesto, para la ciudad de Santiago de Compostela.

El Dr. Puente, fallecido en febrero de 2006 a causa de una enfermedad sobre la que tanto investigó, ha sido uno de los referentes de la medicina y cirugía española del siglo XX. Tras obtener la licenciatura con Premio Extraordinario y trabajar con su padre, el Dr. Puente Castro, obtuvo sendas becas para realizar estancias de investigación en Viena y Oporto.

En 1948, a la temprana edad de 29 años, obtuvo la cátedra en Anatomía en la Universidad de Salamanca. En 1952 regresó a su ciudad natal para ocupar la plaza de catedrático en diferentes tiempos y especialidades hasta su jubilación en 1987. Reconocido, admirado y múltiples veces premiado, su currículum y trayectoria son inconmensurables.

Por desgracia, no pude conocerlo personalmente. Tengo el absoluto convencimiento de que me hubiese fascinado. El destino o, más bien, la providencia, me ha reservado la oportunidad de descubrirlo. No soy, con casi total certeza, la persona ni más preparada ni, evidentemente, la más legitimada para escribir estas líneas. Sentimiento de gratitud, por tanto, el que profeso hacia su esposa, dilecta Trini, por perdonar mi osadía. Se cumple, háganme caso, lo que decía el gran Groucho Marx: “Detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer”.

Gracias a su extensa prole –con la que he tenido la suerte de emparentar–, he podido acceder a sus discursos, escritos y entrevistas. Son tiempos dedicados a la constante búsqueda de referentes. No somos conscientes de que, como es el caso, esos ejemplos están mucho más cerca de lo que a priori pensamos. En lo cotidiano está la grandeza del ser humano.

Detrás del médico, está el hombre. Familiar, cariñoso y metódico, jamás llevaba una clase sin preparar. No hay testimonio en el que no se ponga de manifiesto su bonhomía. Don José Luis era, además, un apasionado del mar y de la vela, con Sanxenxo y sus veranos como testigo privilegiado.

Pronunciaba en una de sus entrevistas en la televisión gallega una frase preciosa, metáfora sobre la vida, que sirve como epílogo. “Esa hora final del día, esa hora de silencio solemne que precede la noche, navegando a vela, con una brisa suave... No hay nada comparable a eso”.