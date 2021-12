En marcha a campaña de control de drogas e alcohol

TRÁFICO. A Policía Local de Santiago súmase ata o 12 de decembro á campaña especial da DXT de control da taxa de alcol e presencia de drogas en condutores. Esta iniciativa súmase aos controis que xa periodicamente realiza a Policía Local. Todos estes controis teñen como obxectivo previr que persoas que beberon ou consumiron drogas circulen polas estradas e cidades. Un aumento do número de controis policiais leva aparellada unha redución no número de accidentes con vítimas. Segundo datos do Observatorio Europeo para a Seguridade viaria (ERSO), ao redor do 25 % de todas as mortes na estrada en Europa están relacionadas co alcol, mentres que, aproximadamente, só o 1 % do total de quilómetros percorridos son conducidos por persoas con 0,5 g / l de alcol no sangue ou máis.

A medida que a concentración de alcol no sangue (BAC) aumenta no condutor, a taxa de incidencia de accidentes tamén se incrementa. O aumento da taxa de incidencia de accidentes que se deriva dun aumento da taxa de alcolemia é progresivo. En comparación cun condutor sobrio, a taxa de incidencia de accidente dun condutor cunha taxa de alcolemia de 0,8 g/l (sendo este o límite legal en 3 dos 25 estados membros da UE, en España é 0,3 g/l), é 2,7 veces maior que a dun condutor sobrio.

Segundo se desprende da Memoria de achados toxicolóxicos en vítimas mortais de accidentes de tráfico, no ano 2020, do total de 597 condutores falecidos en accidente de tráfico e sometidos a autopsia e análise toxicolóxico, 291 (48,7%) lanzaron resultados positivos a alcol, drogas de abuso e/ou psicofármacos, un 3,2% máis que en 2019. A memoria foi realizada polo INTCF coa colaboración do Observatorio Nacional de Seguridade viaria (ONSV) da Dirección Xeral de Tráfico (DXT) e, por primeira vez, ás análises realizadas por este Instituto, sumáronse as levados a cabo por catro Institutos de Medicina Legal e Ciencias Forenses (Cataluña, País Vasco, Aragón e Murcia), o que permite ter datos de todas as Comunidades Autónomas do territorio nacional. ECG