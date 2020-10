En pie de guerra: huelga y nueva manifestación del sector hostelero el próximo miércoles

Que no eran buenos tiempos para la hostelería era una realidad antes de las últimas restricciones. Pero la disposición 212bis del DOG del pasado martes ha sido la gota que ha colmado el vaso para el sector. Las nuevas restricciones han sido recibidas por la mayor parte de hosteleros como una especie de cierre encubierto, y así lo ejemplificaba esta semana el dueño del restaurante compostelano Orixe: “É como se dixesen: podes abrir pero tes que xuntar na mesma mesa a un galego, un catalán, un sevillano e dous aragoneses, se conseguides ter iso, podedes abrir. Son artimañas para que pechemos pero sen dicilo directamente”, ejemplificaba Martín Pais.

Con las nuevas medidas está prohibido el consumo en el interior excepto en los restaurantes, donde no pueden juntarse personas no convivientes. El resto solo puede recibir clientes en las terrazas, con la misma restricción para personas que compartan domicilio. Ante la dificultad para controlar esas reuniones y la baja rentabilidad de tener las terrazas operativas con el mal tiempo, la Asociación Hostelería Compostela ha convocado una nueva manifestación para el próximo miércoles. Es la segunda protesta, tras la celebrada a principios de octubre en coche desde el estadio Vero Boquete hasta San Caetano. En este caso, partirá a las 11.00 horas de la praza del Obradoiro con dirección a las dependencias de la Xunta. A esto se suma una huelga en todo el sector convocada para el mismo día.

CRIMINALIZADOS. Esta es una de las palabras que más se repiten entre los propietarios y trabajadores de los diferentes locales de Santiago. Sienten que son la cabeza de turco de un problema para el que quieren ser la solución. Por eso, inciden en que las medidas de seguridad que hay en sus locales son mucho más seguras que en las casas donde se reúnen familiares y amigos. Consideran que las restricciones a sus negocios actúan como impulso a los encuentros sin distancia ni uso de mascarillas. “O noso sector é un exemplo a seguir no combate á pandemia, cumprimos escrupulosamente con todas as medidas hixénico-sanitarias”, insisten en el comunicado firmado por la presidenta de la Asociación de Bares, Pubs y Discotecas de Compostela, Lucía Vázquez. Afirman que se está atacando su derecho al trabajo y que no se está teniendo en cuenta que “a hostalaría é un dos sectores económicos estratéxicos de Compostela, xerando millares de postos de traballo directos e indirectos, do que viven millares de familias. Somos un dos puntais desta cidade”. Ciertamente, la hostelería representa más del 20 % del PIB en Galicia. Una de las trabajadoras del bar Agarimo resumía este sentir hace unos días: “Lo que está pasando es que no nos permiten trabajar”.

DEMANDAS. En su comunicado, en el que se cita en varias ocasiones a la Xunta de Galicia, se realizan dos reclamaciones. La primera de ellas es que permitan la reapertura de los locales que han tenido que cerrar por las limitaciones para consumir en el interior. La segunda, algo que también han trasladado al Concello de Santiago, es que se destinen ayudas directas para “indemnizar polo feche imposto”.

Además, los hosteleros apelan a los momentos que todos los ciudadanos han compartido con ellos tras la barra de un bar y les piden que les apoyen en sus protestas uniéndonse a la manifestación del próximo miércoles: “Chamamos á empatía e participación de toda a cidadanía, ao pobo de Compostela que desfruta e vive momentos inesquecibeis nas nosas (as vosas) casas, e a todas e todos os que formamos parte deste marabilloso e máxico sector, sen o cual non se concibe una sociedaxe e un país”, dice el texto.

DUDAS. Tras las restricciones de esta semana los hosteleros tienen todavía muchas dudas sobre cómo desarrollar la actividad en sus locales. Una de ellas es común a varios restaurantes, que no saben si pueden utilizar el interior para dar cafés o pinchos más allá de las horas de comidas y cenas. En el DOG solo se especifica que no se puede utilizar el espacio de cafetería que tienen muchos restaurantes. Pero, ¿y aquellos con un solo comedor que funcionaban como un espacio homogéneo para el café de la mañana y el menú del mediodía? Tampoco los clientes lo tienen claro, y cada local está actuando según la forma que considera más adecuada.