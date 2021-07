“En Santiago estoy en casa; fue de las primeras ciudades en acogerme con mi guitarra”

“Los senderos tienen forma de serpiente, tienen piedras curvas y señales que te pierden”. Así es como empieza uno los temas de El Arbol y el Bosque (2020), el último disco de la cantante y compositora albaceteña Rozalén (1986). Tal y como nos contará luego, es una reflexión acerca de encontrarse a sí misma en el transcurso de un camino. No es el de Santiago, pero —dice—bien podría serlo. Y a Santiago será a donde la traigan mañana (22.15 horas) los senderos de serpiente, para inaugurar, junto con Guadi Galego (20.45 h.), la edición de O Son do Camiño Perseidas 2021. Puede que su música nos sirva de lucero.

Vemos que su último disco, ‘El Árbol y el Bosque’, es un ejercicio de instrospección.

Totalmente. Es un viaje interior. Vengo de un disco donde conté todas las cosas de mi familia, de mi casa y de mis ancestros. Entonces ahora me tocaba a mí ponerme frente al espejo. Pero ha ido surgiendo: yo componía canciones y me iba dando cuenta de que había ese hilo conductor de autocuidados, de observarme mucho. Y fui tirando del hilo. Aunque hay crítica social también, todo viene desde el ‘yo’.

Sin embargo, su música está repleta de crítica social.

Tampoco es una cosa que medite mucho. Yo vengo de la psicología social; para mí el amor está en muchas formas. Y por supuesto que está en la mirada del que tienes al lado. Me preocupa mi país, lo que pasa en mi pueblo. Por eso también me sale escribir más de eso que de amor. Tiendo a lo que sale de mí.

En el disco también reflexiona acerca del paso del tiempo. ¿Cómo lo ve?

En El paso del tiempo, yo quería hacer una canción que fuese una celebración, con esa música tan ochentera, tan disco. Una celebración de que estamos vivas y de que el tiempo va dejando marcas en nuestro cuerpo. Eso no tiene que ser un drama, ¡todo lo contrario!. Hay que celebrar que cumplimos años, cogerlo con cariño y no atarnos a los cánones de belleza de eterna juventud que nos imponen.

Ha tocado en Santiago en numerosas ocasiones. ¿Cuál es su relación con la ciudad?

Santiago es de los lugares que más me gustan de la vida. Fue la primera ciudad en la que toqué en Galicia, en el Sónar, una sala donde hemos empezado un montón de nosotros. Además, hice el Camino de Santiago con 16 años. La primera vez que entré en Santiago fue por el Camino, y la emoción de ver el cartel de Santiago la comprendo. Esa fue mi primera conexión. Después fue una de las primeras ciudades en acogerme, cuando iba con mi guitarrita y ya está. Me siento como en casa.

Al Camino lo podríamos relacionar con ese ejercicio de instrospección.

Claro. Por ejemplo, la canción de Y busqué es una metáfora con la subida a un templo mejicano, pero podría ser el Camino de Santiago. La letra dice “yo sola ante este templo”, que perfectamente podría ser la Catedral de Santiago. Es exactamente lo mismo.

¿Cuáles son los ritmos que marcaron su infancia?

Yo vengo del folk. Empecé tocando la bandurria de mi tierra manchega, jotas manchegas, escuchando las coplas que cantaba mi madre, escuchando los cantautores que me ponía mi padre... Mi hermano, que es mayor que yo, me metió en el rock. Yo en la adolescencia escuché muchísimo rock, punk, rap. Vengo de una generación que tenía acceso a toda la música, por eso a la hora de componer somos tan eclécticos en lo que hacemos.

¿Y tres autores que la trasladen a esa época?

Luis Eduardo Aute para mí es faro total. Luz Casal también es referente desde que tengo consciencia. Y a lo mejor algo más rockero, por ejemplo Extremoduro. Es lo primero que se me ha venido a la cabeza, pero te podría decir quinientos más.

¿Qué hay de ahora?

Soy súper melómana, te sorprendería. De vez en cuando me escucho un disco con producciones urbanas, luego me escucho algo súper folk. De hecho, con el gaitero Carlos Núñez, he hecho una cosita recientemente, una cosita súper antigua y brutal. Me gusta lo que es de verdad y lo que es de calidad.

Y a sí misma, ¿se escucha?

No, a mi misma ya no [se ríe]. Solo en el proceso de producción. Muy puntualmente me pongo alguna canción del primer disco, pero no, no, no. Me pongo nerviosa. Cuando entro a un supermercado y me escucho me pego sustos, me da mucha vergüenza.

Decíamos que había estado en Santiago antes, pero jamás con un Goya. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Es algo muy bestia, nunca me había planteado que podría pasar. Además, me lo he llevado en el año más atípico de la historia. Todo fue muy extraño y emocionante, sobre todo ver la reacción de la gente que me quiere. Es lo que más disfruto cuando me pasa algo bueno: lo que eso significa en mi casa, en mi pueblo, en mis amigos. Es como en el fútbol, cuando ganan decimos “hemos ganado”. Eso me pasa con el Goya, me decían mis amigos: “Tenemos un Goya”. No lo tengo yo, lo tenemos nosotros, y eso mola mucho.