En Santiago se diagnostican treinta casos de oncología pediátrica al año

El Área Sanitaria de Santiago y Barbanza se sumó ayer a la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, y junto a la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog) celebró en el patio central del Hospital Clínico un evento lúdico reivindicativo que incluyó la actuación de la arpista Bleuenn Le Friec y la lectura de un manifiesto a cargo de Leire, hermana de Thiago, paciente oncohematológico.

En el acto participaron la gerente del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, Eloína Núñez Masid; la subdirectora de Calidad y Atención al Paciente, Beatriz Pais; el jefe del servicio de Pediatría, Federico Martinón, junto a varios representantes de Asanog –José María Fernández (presidente), Marcos Fernández y Susana Abelenda–, además de trabajadores, pacientes y familiares invitados por la propia asociación y el presidente en Santiago de la AECC, Francisco Pais.

El CHUS diagnostica cada año una media de 30 nuevos casos de cáncer infantil, “e aínda que se trata dunha patoloxía pouco frecuente, supón un gran impacto para as familias e é un importante problema de saúde”, indicaron ayer desde el Área de Santiago. Por tipos de tumores, “a leucemia aguda é o cancro infantil máis frecuente, seguido dos tumores do sistema nervioso central”, precisaron.

“O cancro é a primeira causa de morte por enfermidade en nenos, pero a supervivencia aos 5 anos cada día é maior, sendo de forma global de preto do 80 % (porcentaxe variable en función do tipo de cancro). Sen embargo, o crecente número de sobreviventes conforma unha poboación en risco de sufrir secuelas e problemas de saúde asociados aos que hai que facer un exhaustivo seguimento durante anos. Actualmente, o cancro infantil non ten prevención posible”, explicaron desde el Sergas.

En este sentido, Eloína Núñez agradeció y destacó el “papel fundamental das asociacións de doentes, coas que mantemos lazos constantes e fluídos”. “O labor que desenvolvedes é crucial, sodes as que mellor apoiades e entendedes aos doentes e ás súas familias e por tanto considérovos un axente colaborador fundamental para a xerencia na busca dunha mellor atención, máis próxima ás súas inquedanzas”, añadió.

Asimismo, agradeció también “o labor dos profesionais sanitarios composteláns, que contan co máis completo arsenal terapéutico para o tratamento dos doentes, entre o que figura a participación en numerosos ensaios clínicos internacionais, a máis ampla entre os centros galegos”. Además, en el área compostelana se realizan todos los trasplantes de médula de la población pediátrica de Galicia, con una media de diez cada año. Se trata de una terapia empleada tanto para enfermedades oncológicas como para otro tipo de patologías (inmunodeficiencias, fallos medulares y enfermedades metabólicas).