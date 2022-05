Encontro de Francisco Conde con universitarios

SAN AGUSTÍN O vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación en funcións, Francisco Conde, mantivo onte un encontro con estudantes do Colexio Maior Universitario San Agustín, en Compostela. Na xuntanza, Conde e os alumnos e alumnas compartiron as súas impresións sobre a situación económica e social actual e os retos aos que se enfronta Galicia, entre eles a transición ecolóxica e dixital. Tal e como anunciou Alfonso Rueda, Conde é un dos conselleiros que ten a porta aberta no seu Goberno. ECG