Enquisa // Que prefires, as antigas rebaixas (con só dúas campañas ao ano) ou as actuais, que non teñen límites? Está a morrer o sector a nivel local? // O Senado debatirá a proposta realizada por Compostela Monumental para retomar a situación previa á liberalización das rebaixas // Só dous periodos anuais e con artigos que non fosen obxecto de promoción antes