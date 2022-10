Enredos judiciales mientras no se repara la cubierta del Pazo de los Irlandeses

Un hecho: cae el falso techo esta semana de la tienda Ámboa de la Rúa Nova. Un motivo: las filtraciones de agua procedentes de la cubierta del Pazo de los Irlandeses. Todo parece claro, pero el fondo presenta una maraña de cables cruzados cuyo último episodio ha sido, precisamente, el adelantado por EL CORREO GALLEGO. Así, mientras se sigue produciendo el deterioro de una joya arquitectónica, la familia de los Harguindey mantiene un litigio judicial continuo contra el propietario del comercio, Vicente Sande.

En este sentido, los dueños del histórico inmueble alegan que el negocio trabaja sin licencia municipal, por lo que, en ese caso, cualquier problema en el interior, como en este caso el derrumbe de la cubierta desmontable, “entendemos que la responsabilidad es del propio arrendatario, que fue quién lo construyo sin ningún tipo de licencia”. Asimismo, inciden, “esa situación aún tiene que ser revisada por el Juzgado de Primera Instancia de Santiago”.

Por su parte, el encargado del comercio incide en que su actividad cumple con todos los trámites. “Antes aquí había unha ferretería que estaba nun estado ruinoso. Naquel momento fixemos unha rehabilitación integral do baixo, pedimos a licencia, pero, por un motivo ou outro, non se completaron todos os requirimentos no Concello. En todo caso, ante a denuncia que nos fixeron, realizamos as obras que se nos pediron, cumprimentamos todos os trámites e déronnos o visto bo para continuar co negocio”, detalla Sande, una versión corroborada por Raxoi.

Siguiendo esta línea, cuando arrancaron el establecimiento a finales de 1989, los nuevos arrendatarios tuvieron que llevar a cabo una importante actuación para arreglar el estado en el que se encontraba el bajo del número 44 de la Rúa Nova. Así quedó marcados en los planos, los cuales tuvieron que actualizarse recientemente, para atender las exigencias municipales, con la inclusión de un baño para personas con movilidad reducida. Este aseo se llevó a cabo, apuntan, con paneles, con el objetivo de no realizar una obra. Todo ello fue revisado y avalado en su día por el ente local.

“Foi difícil obter a licencia, cando o anterior local non tiña absolutamente nada. Adecentamos ese local adecuadamente, cumprimos o que nos pediu o Concello e regularizamos todo. Antes desta circunstancia xa estabamos legais, pero faltaba por entregar eses requirimentos”, señala el afectado.

PROBLEMAs CON LAS HUMEDADES. Teniendo en cuenta las posturas de cada parte, las problemáticas se iniciaron con motivo de las humedades que aparecieron en Ámboa. Esa situación, aparentemente sencilla de arreglar, derivó en unos pleitos que aún a día de hoy siguen manteniendo la situación en vilo.

De este modo, las filtraciones de agua en la tienda se comenzaron a percibir en 2010, señala Vicente Sande, uno de los comerciantes más reconocidos de la capital gallega. Desde aquella, confiesa, fueron intentando paliar estas manchas, colocando los plásticos para evitar que afectasen a la actividad comercial.

Sin embargo, desde el punto de vista de la familia propietaria, estas reparaciones serían ilegales, puesto que se llevaron a cabo, a su entender, cuando el negocio no tenía licencia.

“Una sentencia de la Audiencia Provincial de Santiago estima nuestro recurso de apelación por haber formulado la demanda, relativa a la obligación de la propiedad del edificio de arreglar el tejado del inmueble, de forma incorrecta, obligándole a Sande a presentar nueva demanda, cosa que por cierto aún no ha hecho”, citan los Harguindey.

En todo caso, Vicente Sande no lo considera así y apela a otras resoluciones judiciales, en las que se constató el mal estado de la cubierta y, por lo tanto, la necesidad que tenían los dueños de repararla.

“Cada día a cuberta ten un deterioro máis pronunciado e a auga busca oco. As filtracións son continuas e vese claramente que o tema ven da cuberta, tal e como quedou claro no informe xudicial que se fixo cando se entrou no edificio en 2018. Con todo, a pesar de que quedou acreditado xudicialmente, non queren recoñecer esa circunstancia e seguen intentando danarnos, cando temos a razón”, explica Sande.

Precisamente, remarca que ya en 2018 se pudo comprobar con en la segunda planta del inmueble se habían producido caídas de techos, a consecuencia de la entrada de las precipitaciones.

Por lo tanto, estamos ante un claro conflicto de intereses en el que, sin duda, la utilización del bajo número 44 resulta de enorme interés para ambas partes. Por un lado, los propietarios quieren recuperarlo a toda costa y, por el otro, Ámboa defiende el contrato firmado con la dueña a finales de los años 80. Atendiendo a este acuerdo, Vicente Sande podrá seguir ejerciendo su actividad (siempre que las goteras no se lo impidan), hasta que se jubile o decida abandonar su fin comercial en él.

La partida está con las cartas en el aire y la justicia deberá actuar con celeridad, puesto que, mientras tanto, la cubierta del Pazo de los Irlandeses sigue deteriorándose, con el consiguiente perjuicio para esta joya arquitectónica de la capital gallega, cuya imagen deja mucho que desear.