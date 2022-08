Entramos en la recta final de los Atardeceres no Gaiás 2022

Santiago. Tras las actuaciones de esta semana, protagonizadas por Terrae y Basanta (jueves y viernes respectivamente) a los Atardeceres no Gaiás solo les quedan dos actuaciones, los días 25 y 26. Este evento, que comenzó el pasado 7 de julio, llevó a la Cidade da Cultura dos grandes actuaciones cada semana, una cada día de los mencionados. Desde su inicio, han pasado por la Praza Central de la CdC: Los Jinetes del Trópico, Sila Lúa, Alfredo Tejada, MJ Pérez, Anxo Araújo, Kimberley Tell, Carla Green & The Demons, Mundo Prestigio, Nacho.Faia.Lar, Ruiseñora, Alicia Otero, Marián, Rockaína, Lusillón y los últimos Terrae y Basanta. Este jueves, será el turno de Caldo, y el viernes pondrá el broche de oro Néboa, grupo gallego al que pueden conocer a fondo a través de la entrevista recientemente publicada en este periódico. V.Álvarez