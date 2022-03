Entre bastidores: ver a obra de doce artistas a un paso da praza de Galicia

O vindeiro 26 de marzo, inaugúrase ás 18.00 horas a exposición colectiva Entre bastidores, que durará ata o 26 de maio e será amosada a poucos metros da praza de Galicia de Santiago, na praza de Fonterrabía no 2, baixo. Os horarios de visita serán os martes de 11.30 a 13.30h, os mércores, xoves e venres de 11.30 a 13.30h e de 18.00 a 20.30h e os sábados de 18.00 a 20.30h.

A mostra reúne unha ampla gama de pintores e pintoras que reflexionan sobre a súa idea de pintura, entendida como unha linguaxe onde a figuración se convirte en palabra.

Tal e como menciona a escritora María Lorenzo: “Entre bastidores é unha mostra daquelas cousas que o artista ama, baixo distintas formas, diferentes olladas”.

Os lenzos que se amosan son unha escolma selecta das inquietudes e das paixóns dos seus creadores e creadoras. Un elenco case íntimo de artistas que de xeito consensuado escolleron as súas obras -ou quizais foron as obras as que os escolleron a eles...”, asegura Lorenzo.

A exposición foi deseñada por doce artistas, algúns veteranos e outros noveis pero xuntos conforman un discurso coherente. A pesar do alto grao de heteroxeneidade das máis de vinte e cinco obras colgadas, existe unha estraña conexión entre elas e o espazo.

“Entre bastidores” presenta as obras de: Elena Martínez, Nely Fernández, José Quinteiro, MªJosé Ceinos, Ma José Castiñeiras, Mª Carmen Suárez, Adela Calvo, Obdulia Álvarez, Ana Morquillas, Alejandra Vázquez e Malena Domínguez. Xunto coas obras de Elisa Abalo, que actúan coma se dun director teatral se tratara, dirixindo estes fragmentos de escenas, sacando o mellor dos actores. En palabras de María Lorenzo, “todo está preparado trala gran cortina de veludo vermellón. Apáganse as luces, a vida queda en suspense por uns segundos e contemos o alento para mergullarnos na experiencia artística. Para ela “é aquí onde entra en xogo o público e de novo a mostra entronca coa súa natureza teatral...”.