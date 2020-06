Entre flores y ‘mum fit’

Las tendencias de moda avanzan, en ocasiones, a la velocidad del rayo, así que no es fácil hacerse con un armario a la última sin acabar fulminando la tarjeta de crédito. Las rebajas son un buen aliado para hacerse con prendas que se llevan sin morir en el intento, porque además en ocasiones algunos artículos se pueden encontrar a precios muy bajos, o bien porque esa tendencia no ha calado entre el gran público o porque no es fácil de llevar.

Este año, además, debido a la crisis del covid-19 son muchos los expertos que aseguran que la mayoría de la gente apostará por básicos para hacerse con un buen fondo de armario. Aún así, dentro de esas prendas imprescindibles también hay modelos que triunfan más que otros.

Un claro ejemplo lo encontramos en los vaqueros, que desde hace un tiempo han subido sus cinturas y ensanchando su silueta para decir adiós a los inmortales pitillos, que algunas todavía se resisten a abandonar. Así, esta campaña veraniega de descuentos es una buena oportunidad para hacerse con unos mum fit, o lo que es lo mismo, con el tipo de vaqueros que lucía vuestra madre en los años 90, aquellos que marcaban la cintura, pero no las piernas, y cuyo rasgo principal es la comodidad, puesto que a diferencia de los pitillos no oprimen la silueta.

Después están los slouchy que hicieron furor este invierno y que repiten éxito este verano. Son similares a los mum fit, pero más holgados en las piernas y estrechos en el tobillo. Otro modelo que triunfa son los wide leg, también con cintura alta y perneras rectas, que son muy parecidos a los culotte, sólo que estos se llevan enseñando el tobillo. Asimismo, una clave fundamental para presumir estos meses de jeans es que sean cropped, es decir, que estén deshilachados y muestren los tobillos. También vuelve el efecto acampanado ligero o pronunciado.

Pero no solo de vaqueros vive la mujer. Las tendencias van mucho más allá y los vestidos con estampados florales, selváticos o de lunares son otro hit de la época estival. Los diseños midi con mangas abullonadas y algo de volumen son una de las opciones más solicitadas; así como los drapeados, ajustados al cuerpo y que recuerdan mucho las siluetas de la década de los 90.

En cuanto al tren superior arrasan los crop tops, que reducen a la mínima expresión las partes de arriba, que en algunos casos son como un sujetador, pero de tela o punto y que resultan perfectos para combinar con los socorridos mum fit o con unos pantalones palazzo, de cintura alta y pata ancha, que también arrasan. Otra posible combinación de este tipo de top es con traje de chaqueta en su versión más actualizada, con bermuda por la rodilla.

En cuanto al calzado, parece por fin llegó el momento de despedirse de los torturadores tacones de aguja. Ahora los reyes son los kitten heels, tacones estrechos, pero no muy altos y que se llevan con mules o sandalias destalonadas. La versión más cómoda para los pies son las dad sneakers, que repiten el éxito del año pasado, y las uggly sandals, sandalias como las que los turistas alemanes lucen orgullosos con sus calcetines blancos y que ahora se convierten en las mejores aliadas para ser trendy, pero sin sufrir.