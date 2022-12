‘Entre leiras e labores’ e xogos feministas, esta semana na Lila de Lilith

santiago. Esta semana a Libraría Lila de Lilith (ubicada na rúa da Travesa, nº7) brindará dúas propostas ben interesantes para os seus visitantes. Esta mesma tarde ás 18.30 horas celebrarase Feminismos no tempo, actividade que convida a xogar da man de As Atalaias!. Estas van presentar un novo xogo, descrito coma feminista e galego, no que os asistentes poderán participar con reserva previa. Para anotarse, é preciso enviar un mail (totalemente gratuito) a liladelilith@gmail.com.

E en segundo lugar, mañá xoves, ás 19.30 horas, terá lugar Entre leiras e labores, a presentación do libro colectivo de poesía e artes plásticas editado por Inma Doval Porto. Acompañando á autora, estarán presentes no acto Ana Pillado, Lorena Conde, Rebeca Baceiredo e Sole Pite. ecg