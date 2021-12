Entrega de galardóns no CGAC do Santiago(é)Tapas

Santiago. O salón de actos do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) acollerá a gala de entrega de premios do XIII Santiago(é)Tapas e do II Santiago(é)Cóctel mañá, ás 20.00 horas. Ao acto asistirán, entre outros, o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; o concelleiro de Turismo, Sindo Guinarte; e o presidente da Asociación Hostalaría Compostela, Thor Rodríguez. O XIII Santiago(é)Tapas, o concurso de tapas de Santiago no que participaron 59 petiscos, é un evento promovido por Turismo de Santiago e organizado pola Asociación Hostalería Compostela. Nesta edición contou co patrocinio de Cervezas Alhambra. O II Santiago(é)Cóctel é un concurso organizado pola Asociación Hostalería Compostela, co patrocinio de Cash Record e Royal Bliss, que nesta primeira edición contou con 23 cócteles participantes. ecg