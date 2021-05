¿Es la fachada del Hostal el aparcamiento de Raxoi?

OBRADOIRO. ¿La fachada del Hostal sirve como aparcamiento para el Concello? Esta es la pregunta que se hacen muchos de los que acostumbran a pasar por la praza do Obradoiro. Es una imagen que se repite todos los días, y no parece algo muy estético, sobre todo teniendo en cuenta que la plaza está vacía en muchas jornadas como consecuencia de la crisis sanitaria. Además, no es una postal muy atractiva para todos los visitantes que llegan a la ciudad, especialmente para los viajeros que se alojan en el Hostal dos Reis Católicos. ECG