“Es un instrumento con muchos registros, como si fuese toda una orquesta”

Pianista de profesión en el conservatorio de Santiago, a Alejandra Escolante siempre le había atraído la música antigua. En 2006, el organista francés Bruno Forst la introdujo en el mundo del órgano. Así, comenzó sus estudios con este instrumento, de la mano de Marisol Mendive, profesora en el conservatorio de Ourense, el único en Galicia que oferta esta especialidad. En una semana, inaugura junto a otras compañeras el ciclo De lugares a órganos.

Llevas un año preparando este concierto, que tuvo que ser aplazado por la pandemia del covid19, ¿señal de lo especial que es para ti, no?

Sí, porque todo lo que se va a tocar ha sido readaptado por mí. Era un programa pensado para clave, y había que hacer muchos cambios. Pero a mí me interesa cualquier proyecto alrededor del órgano, así que en lo que me proponen ahí estoy. Por eso me interesó tanto este concierto: por un lado porque me gusta la música antigua, y por otro porque es un concierto de mujeres.

Eres una de esas organistas muy activas, ¿es importante para difundir este instrumento?

Sí. Siempre he sido muy activa, he promovido ciclos de órgano cuando estuve como vicerrectora en el Conservatorio, he participado en otras ediciones de este ciclo, en actividades con niños, en el ciclo Olladas, conciertos de Xunqueiras... En este caso, el Concierto das Donas, creo que sería muy interesante mantener el contacto y el programa. Anteriormente, había tocado con alguna de las personas que forman este grupo, pero no nos habíamos juntado como ahora. Es algo que me gustaría que continuase en el tiempo.

Para el que no esté familiarizado, con este instrumento, ¿qué tiene de especial, qué lo convierte en tan sorprendente en directo?

La gente tiene asociado el sonido del órgano a otra cosa. Es un instrumento de viento que tiene muchos registros, es como si tuvieses una orquesta. Ofrece una gran variedad, un colorido sonoro muy rico. De hecho, he realizado esta prueba con niños: ponerles una pieza de órgano y que ellos pensasen que sonaba una banda. Cada concierto es único porque cada órgano es diferente, con registros distintos. Siempre que tienes un concierto, aunque hayas tocado 20 veces una obra, hay que prepararla para ese órgano en concreto, hacer las variaciones.

Has tocado en muchos sitios en directo, y en proyectos diferentes, pero esta es una situación única por el contexto que vivimos. ¿La afrontas de una manera especial?

Completamente, porque me parece que solo el hecho de poder tocar es ya en sí una suerte. Este ciclo estaba planeado para hace meses, entre el once y el veinte de abril, y se canceló por el coronavirus. Lo voy a recordar especialmente, tanto el evento en sí como el repertorio, porque le he dedicado mucho tiempo.

Solo un conservatorio profesional de toda Galicia permite que los alumnos elijan el órgano. En otros lugares, el piano es uno de los reyes de las nuevas solicitudes. ¿Por qué ?

Porque es un instrumento más desconocido, asociado a la misa social y que se toca en unas ubicaciones muy particulares: generalmente en iglesias. En otros países, e incluso en otras zonas de España, hay auditorios con órgano, y se desvincula así de lugares religiosos. Pero en Santiago esto no ocurre. Los órganos existentes están en iglesias, y la única en la que no hay culto es la de la universidad. No es fácil acceder al instrumento: tienes que conocer al organista, adaptarte al horario, y a otras circunstancias.