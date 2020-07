“Es urgentísimo otro Juzgado de Familia por el repunte de divorcios”

Hace tan solo tres años Evaristo Nogueira, exdecano del Colegio de Abogados de Santiago, recibió del Ministerio de Justicia la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, “máxima distinción a la que puede optar un jurista en España”. Un reconocimiento al que se suma otro de máximo prestigio al concederle el Consejo General de la Abogacía Española la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía.

Fue la presidenta de dicho Consejo, Victoria Ortega, quien lo acaba de hacer público en el último pleno de dicho organismo, en el que se acordó concederle, por unanimidad, la considerada como la más alta distinción de la profesión en España.

En palabras de la presidenta de la abogacía española, “la distinción hace justicia a los méritos contraídos durante treinta años de profesión por Evaristo Nogueira y supone un reconocimiento al trabajo desarrollado durante quince años como decano del Colegio de Abogados de Santiago, así como en el Consello de la Abogacía Gallega, y como adjunto a la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española”.

Nogueira, que actualmente es decano de honor de la Abogacía de Santiago, quiso compartir este reconocimiento “con mis compañeras y compañeros de la junta de gobierno del colegio de abogados compostelano, así como con todas las colegiadas y colegiados”.

En declaraciones a EL CORREO resumió que “sin la ayuda de todos mis compañeros no hubiese sido posible este reconocimiento”.

Abrumado por la concesión de la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía, señaló que es “todo un honor este reconocimiento, no sé si merecido o no.... Lo que he intentado a lo largo de mi trayectoria es hacerlo lo mejor posible”, apuntó.

Sobre su trayectoria, destacó los quince años al frente del Colegio de Abogados de Santiago, “en el que intentamos, así en plural, abrirnos a la sociedad compostelana y llevar a cabo las mejoras necesarias para nuestra asociación y para la sociedad civil”.

Satisfecho por lo conseguido, Evaristo Noriega no duda en asegurar que “siempre hay cosas que quedan en el tintero, aunque se consiguió un nuevo Juzgado de lo Social para la ciudad”.

Preguntado sobre la mayor carencia a nivel judicial en Santiago, no duda en afirmar que “lo urgentísimo en estos momentos es conseguir un segundo Juzgado de Familia, y más con el repunte de divorcios que ha habido en la pandemia, debido al confinamiento decretado por la crisis sanitaria del coronavirus”.

“El Juzgado de Familia está especialmente colapsado pero algún día habrá que valorar si Santiago es merecedor de un Juzgado de lo Contencioso Administrativo; yo creo que sin duda”, dijo.

Preguntado sobre cuál es el impedimento para que la capital gallega no cuente con un nuevo Juzgado de Familia, explica que “contamos con infraestructura, hay espacio. Es duro decirlo, pero lo que no hay es voluntad política”.