Escalonado y en diferentes zonas: así será el recreo

Los colegios llevan semanas intentando amoldarse al protocolo marcado por la Xunta ante la pandemia sanitaria. Una vez organizadas las aulas, con grupos burbuja en infantil, e intentando alcanzar la distancia necesaria en primaria, otro de los puntos sensibles es el de los ratos de ocio de los alumnos. Normalmente, la mayor parte de colegios tienen recreos separados para infantil y primaria, sin división por cursos. Pero, ahora, todo es diferente.

CEIP JUVENTUD. La respuesta de los colegios es clara: “En los recreos no pueden estar como estaban antes”, sentencian desde el colegio Juventud. En su caso, en un curso al uso el recreo se realizaba en grupos de dos cursos; mientras que este año se hará de uno en uno.

Esta es la tónica general en todos los centros, y también se baraja la opción de realizar los recreos dentro del aula, especialmente pensando en días de invierno, o en los cursos de infantil. En este sentido, se vigilará con atención la hora de la merienda, para que se haga de forma individual.

LÓPEZ FERREIRO. “O protocolo habitual, cando funcionabamos con normalidade, era un recreo para primaria e dous para infantil porque son espazos máis pequenos, para que non se xuntasen. Agora temos catro recreos, procurando que sexa por nivel”, detalla el director del López Ferreiro, José Ramón Carril. Además, han tenido que doblar el número de espacios de ocio, ya que en muchos casos sería imposible mantener las distancias: “Pintamos no chan raias vermellas para parcelar, e así cada grupo vai á súa parcela”, comenta.

Todo teniendo en cuenta la estructura particular de este colegio, cuyo edificio no tiene una organización al uso. Al menos, en cuanto a espacio para las clases, no tienen ningún problema. El único cambio realizado es el desdoblamiento del último curso de infantil y de 6º de primaria. Con esto presente, se ha habilitado el aula multiusos.

RAMÓN CABANILLAS. Tal y como se aprecia en la imagen, este centro ha optado por hacer una división total del espacio disponible para que no haya ningún contacto entre cursos. En los cuatro últimos cursos de primaria, hay cuatro zonas en las que se irá rotando por turnos semanales. Entre los edificios del centro, se ha dividido el espacio para 2º de primaria, y para los dos cursos de 3º. Y la explanada delantera queda para los más pequeños del centro: mitad para 1º de primaria, y el resto para los grupos burbuja de infantil. Además de la división de espacio, hay dos turnos de salidas: de 11.30 h a 11.55 h, y de 11.55 h a 12.20 h.

RAÍÑA FABIOLA. En este centro, también se han fijado dos turnos de recreos. Los alumnos de 1º de primaria, 2ºA, 2ºB y 3º saldrán al patio entre las 11.30 h y las 11.50 h; y habrá tres profesores de guardia para vigilar que se mantienen las distancias. Eso sí, la ubicación en el patio vendrá determinada por el colegio, y atenderá a las condiciones meteorológicas. Lo mismo para el segundo turno, en el que los alumnos de 4ºA, 4ºB, 5ºA, 5ºB y 6º, con otros tres profesores de guardia, saldrán entre las 11.55 h y las 12.20 h. En infantil, con los grupos burbuja, los recreos serán más flexibles, bajo la organización de las tutoras.

MONTE DOS POSTES. Pensando en los días de lluvia, este CEIP aclara que se establecerán tres zonas de patio: el pabellón, el patio cubierto y las aulas; con dos grupos en cada espacio. Cuando no llueva, todos los alumnos saldrán a su zona asignada del patio. Se harán turnos rotatorios que quedarán fijados en un calendario. Finalidad general: saber en cada momento dónde está cada alumno, y cuáles son sus contactos.