Escoltas policiales para garantizar que funcione la depuradora municipal

Santiago. El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, confirmó ayer la información que adelantó EL CORREO sobre la paralización de obras públicas. En declaraciones a Onda Cero señaló que “por problema s de suministros as obras estanse parando pouco a pouco e non poden continuar” porque “hai empresas que non teñen material para continuar traballando”. “Agardemos que veña pronto unha solución razonable e rápida”, señaló Bugallo, antes de añadir que “se están habilitando expedicións protexidas pola Policía e a Garda Civil”, como por ejemplo en A Silvouta, donde “os servizos esenciales non se poden deixar de facer” y “arreglas a través de un convoy escoltado pola Policía”.

Bugallo indicó que “hai un incremento do prezo e dos suministros de materiais, como os prefabricados, o ferro, cobre, zinc ou aluminio” porque “gran parte das estructuras viñan de Rusia, como tamén o aluminio ou aceiro ucraniano”. ECG