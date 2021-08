Esixen a convocatoria xa das axudas á cooperación

Municipal. O BNG trasladará ao pleno unha iniciativa para que o goberno local active con urxencia a convocatoria de axudas en materia de cooperación ao desenvolvemento. De non facelo, sinalan, estaría incumprindo por terceiro ano consecutivo cos seus compromisos coa cooperación ao desenvolvemento e a loita contra a pobreza, explicou Goretti Sanmartín. “Reclamamos que neste contexto, cando a pandemia da covid-19 e as distintas crises humanitarias están a agravar a situación de vulnerabilidade que viven millóns de persoas en todo o mundo, o Concello de Santiago plasme o seu compromiso na loita contra a pobreza e as desigualdades globais e cumpra co chamado internacional para reforzar a solidariedade cos países empobrecidos”, afirmou. Lembra que desde que Sánchez Bugallo entrou na alcaldía non se realizou a convocatoria pública, cando se incluíron 120.000 euros nos orzamentos de 2019 e de 2020 e que logo non se executaron. ecg