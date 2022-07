Esixen ao goberno local a instalación de iluminación no lugar da Xesteira

Santiago. O vicevoceiro do Grupo municipal popular, Ramón Quiroga, solicitaralle ao goberno municipal no vindeiro pleno ordinario de finais do mes de xullo que proceda á instalación de iluminación no tramo da estrada de acceso ao lugar da Xesteira, da parroquia de San Caetano, cando menos entre os números 4 e 18B desa zona.

Ramón Quiroga destaca que a veciñanza do lugar da Xesteira ten advertido do perigo que supón a falta de iluminación na súa principal vía de acceso, concretamente, no treito que discorre entre os números 4 e o 18B deste núcleo, tal e como se pode ver nas imaxes incluídas.

“Nesa área non existe ningún tipo de punto de luz, o que supón unha situación de risco para as persoas que circulan por unha vía que, ademais, carece de beiravías e beirarrúas e pola que transitan, en horario de inverno sen luz solar, varios nenos e nenas que se dirixen á parada do bus escolar”, denuncia. ECG