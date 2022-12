Esixen axilizar as tarxetas para aparcar das persoas con mobilidade reducida

Santiago. O Grupo Municipal Popular, a través do seu concelleiro Pedro Rey, reclamaralle ao Goberno socialista no vindeiro Pleno ordinario, que se adopten as medidas necesarias para priorizar e axilizar as autorizacións solicitadas para a obtención da tarxeta de aparcamento para persoas con mobilidade reducida.

O concelleiro destacou que nos últimos meses recibiron algunhas queixas relacionadas coa lentitude coa que se están a tramitar estas tarxetas, “unha circunstancia que agrava o seu problema e causa un gran prexuízo ás persoas afectadas e ás súas familias”. Para o popular, o problema increméntase, xa que, “aínda que o procedemento se pode facer a través da Sede electrónica do Concello, o surrealista é que se lles obriga ás persoas solicitantes a entregar dúas fotos de xeito físico, malia que xa as achegaran no proceso de tramitación en liña, a través do rexistro electrónico”. Afirma que aínda sendo conscientes dos requisitos para a correcta tramitación co fin de outorgar a autorización a este colectivo, “coidamos que nos casos que afectan máis directamente á saúde e ao benestar da cidadanía deberían ter unha clara prioridade na prelación deste tipo de autorizacións”, explica. ecg