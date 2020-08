Esixen información ao goberno local sobre as previsións para o funcionamento do servizo dos comedores escolares

Santiago. O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego requeriulle onte ao goberno local o documento solicitado pola concelleira de Educación á empresa do servizo de comedores do Concello. No citado texto, pódese ler “debe detallar as necesidades e ofrecer alternativas de organización dos espazos educativos destinados a ser utilizados como comedores escolares tras a adaptación ao contexto da covid-19”.

A portavoz municipal Goretti Sanmartín “xulga irresponsábel carecer dunha planificación e de alternativas de organización educativa e de como se van desenvolver os comedores escolares ( espazos, quendas, persoal de apoio,...) a poucos días do inicio de curso”. E considera que esa planificación e posíbeis alternativas deberían estar “xa en coñecemento da comunidade educativa.”

Así, mostrou o seu rexeitamento ao protocolo covid-19 para o ensino aprobado pola Xunta a finais do pasado mes de xullo e denunciou “a tardanza nunha norma definitiva que debera ser acordada co conxunto da comunidade educativa”. Con todo, sinalou “a ineficacia da Xunta non exime de responsabilidade á administración municipal que parece carecer a día de hoxe dun modelo de servizo así como, da planificación sobre as fórmulas para responder as necesidades fundamentais no ámbito educativo neste contexto”. Esta planificación, afirma “serviría para ofrecer seguranzas e certezas a nais e pais que, a poucos días do inicio do curso, descoñecen totalmente como se vai desenvolver o servizo de comedor. De aí que o BNG defendese no pasado pleno do mes de xullo unha proposición que implicaba un contacto directo coas direccións dos centros escolares para ter realizada unha planificación e conseguir que non haxa familias que desistan de levar nenos e nenas aos comedores pola falta de coñecemento e de seguranza respecto do desenvolvemento deste servizo”.

Por todo isto, solicitan ter coñecemento “da documentación que a empresa elaborou (e aquela que o servizo de educación puidese elaborar) e que o goberno local lla facilite á FANPA . Xulgamos tamén imprescindíbel que manteña unha reunión urxente coa FANPA para lle explicar as alternativas que están sobre a mesa para ofrecer un correcto funcionamento do servizo”, fundamental para a conciliación. ECG