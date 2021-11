Esixen melloras na accesibilidade aos albergues

camiño. A voceira de Turismo do Grupo Socialista, Leticia Gallego, instou á Xunta a mellorar a accesibilidade dos albergues do Camiño de Santiago cos máis de 7 millóns de euros consignados para o seu acondicionamento. Fíxoo, onte, no Parlamento, logo da comparecencia da directora xeral de Turismo para facer balance do Plan Director do Camiño . “Non se pode discriminar a persoas con mobilidade reducida”, sentenciou a responsable socialista quen lembrou que os albergues públicos deben ser “un espazo de integración de todas as persoas” e deben ser “practicables”.Gallego urxiu tamén ao goberno galego a revisar a conservación dos diferentes camiños, ecg