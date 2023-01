Esixen melloras para a veciñanza da Lavacolla afectada polo plan especial do Camino Francés

Santiago. O BNG reuniuse coa veciñanza da Lavacolla que se opón ao desenvolvemento do Plan especial director de ordenación e rehabilitación do Camiño Francés de Santiago (PE-3), tal e como está redactado, por considerar que lle causa importantes prexuízos e por esixir que exista un diálogo previo a respecto das condicións, dos procedementos e dos recursos que se poñen a disposición da veciñanza para poder executar ese plan. Neste senso, o Bloque trasladará ao Pleno unha iniciativa para intentar conseguir un apoio da Corporación para a paralización provisional mentres non se chegue a consenso coa veciñanza da Lavacolla. Na reunión, a voceira, Goretti Sanmartín, que estivo acompañada pola deputada Iria Carreira e o deputado Daniel Pérez, destacou que “moitas das medidas dese plan están referenciadas en normativa galega e que a Xunta debe apoiala economicamente”.

O Bloque propón, sinalou Goretti, que o plan “fique enriba da mesa e se inicien conversas coa veciñanza para facer un proxecto dialogado, consensuado e que responda ás necesidades da xente que vive alí para dotar o rural de futuro”. ecg