Esixen que se renoven por completo os pavimentos de chapacuña

Santiago. A concelleira María Antón esíxelle ao goberno local, “aínda que sexa por unha vez en todo o seu mandato”, leve a cabo unha planificación clara para a substitución progresiva de pavimentos de empedrado ou chapacuña nas rúas de Santiago, tendo en conta solucións acordes cos valores patrimoniais; e na que se sinalen as prioridades de actuación en orde a proceder á correspondente redacción dos proxectos. Para a popular, nesa planificación é imprescindible incluír, con carácter prioritario en atención aos especiais problemas de accesibilidade, a rúa de Enfesta, situada no barrio compostelán da Almáciga. O obxectivo principal destas actuacións atendía a solucionar o deterioro destes pavimentos que, con frecuencia, “mostran un perfil irregular, heteroxéneo, con desniveis e remendos que dificultan a accesibilidade e o tránsito, tanto de peóns como de vehículos. A mestura de formigón e granito proporciona unha maior resistencia, durabilidade e reduce o ruído, ofrecendo máis comodidade e funcionalidade”. Recorda que realizáronse hai anos importantes melloras no Camiño Francés, en San Lourenzo, na rúa de Sar ou, máis recentemente, nas rúas Carretas, Espírito Santo, Patio de Madres, Castrón Douro ou Concheiros. ecg