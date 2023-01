Esixen saber a situación do plan de mellora de accesibilidade entre As Fontiñas e Sar

Santiago. O Grupo Municipal Popular, a través do seu concelleiro Pedro Rey, pediralle ao goberno local no vindeiro Pleno ordinario que explique os pasos que ten dados para a redacción do proxecto de mellora da mobilidade e a accesibilidade a través das rúas Diego Bernal e Fontes do Sar, así como a súa posterior execución para beneficiar a todo o ámbito comprendido entre os barrios de Sar e As Fontiñas “cando teñen pasado xa máis de tres anos sen que se teña constancia de ningunha nova en relación a este asunto”.

“A falta de información, ademais de previsión e coordinación, son unha constante no goberno socialista”, afirmou o popular Pedro Rey, que tamén reclamará explicacións sobre cales foron as xestións que o grupo de goberno realizou ante outras administracións para que se proxectara e executara o novo viario previsto no PXOM que conecte a rúa do Sandino co complexo da Cidade da Cultura e polo tanto co novo enlace da autoestrada AP-9.

Desde o grupo popular queren deixar claro que xa nos primeiros meses do actual mandato, concretamente en novembro de 2019, por iniciativa do grupo popular, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus membros -incluídos os concelleiros do actual goberno socialista- acordaba que o Concello procedera á redacción dun proxecto para a mellora da mobilidade e a accesibilidade a través das rúas Diego Bernal e Fontes do Sar e a súa posterior execución, para a mellora de todo o ámbito comprendido entre os barrios de Sar e As Fontiñas.

Tamén se instaba ao Goberno local a desenvolver todas as xestións precisas, tanto de iniciativa municipal como instando a outras administracións, para que se proxecte e execute o novo viario previsto no PXOM que conecte a rúa do Sandino co complexo da Cidade da Cultura e polo tanto co novo enlace da autoestrada AP-9.

Como reitera o concelleiro popular, pasados máis de tres anos “nada se sabe deste proxecto, unha situación que se repite coas iniciativas aprobadas en Pleno, incluídas as que saen adiante por unanimidade, e que para o goberno socialista parece que non existen, xa que deixan sen facer a gran maioría das mesmas”, sentenciou Pedro Rey. ecg