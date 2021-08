Espectáculo de magia para clausurar ‘Verán no Gaiás’ con el Mago Teto

PRÓXIMA ACTUACIÓN. El Mago Teto será el encargado de clausurar el ciclo Verán no Gaiás que se ha llevado a cabo en la Cidade da Cultura como alternativa de ocio para las familias que pasaban el verano en la capital gallega, y que ha tenido una gran acogida, tanto entre el público infantil como adulto. La próxima cita será hoy, a las 19.00 horas, con la actuación del Mago Teto, que pondrá en escena su última producción, O Camiño do Afiador, un espectáculo de magia que gira alrededor de una máquina de afilar de los años 30, heredada por el propio mago, y que pertenecía a sus antepasados. “Tras séculos de viaxes, a roda trae canda si milleiros de historias e aventuras doutros tempos que chegan á escena envoltas do bo

facer deste grande ilusionista”, señala su creador. Esta última función, ideada para un público a partir de siete

años, pondrá el broche de oro del ciclo lúdico puesto en marcha por la Consellería de Cultura el pasado mes de julio.

Al igual que los anteriores espectáculos, la entrada será gratuita, previa retirada de invitaciones a través de la web www.cidadedacultura.gal, teniendo en cuenta que la capacidad será limitada para cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria vigentes. a.i.s.