Esperan a más de cinco mil personas en el primer gran encuentro del vino gallego

Del 22 al 24 de marzo, Santiago se convertirá en la capital del vino gallego con la celebración del Revera Vinum, un encuentro único para el que la Asociación de Hostelería ha conseguido congregar a las cinco Denominaciones de Origen y las cuatro Indicación Geográfica Protegida de la comunidad. Cientos de elaboraciones de nuestra tierra podrá ser catadas en una cita que nace con vocación de futuro.

“Dende que nos xuntamos a nova directiva buscamos proxectos e actividades para mover a hostalería. Fixemos cursos de todo tipo e agora apostamos por este proxecto, o cal estaba no tinteiro dende 1993. Así, sendo Ano Xacobeo recastamos esta idea moi singular”, explica Javier Míguez, gerente de Las Bodeguillas y directivo del ente.

De este modo, con el objetivo de estimular también el sector local, apostaron por un evento de magnitud en el corazón de Galicia, un lugar de cultura vitivinícola. “Que mellor praza para esta cita que Santiago, que está no centro do territorio. Non somos produtores, pero si acumulamos o mellor porcentaxe de turismo e peregrinos da comunidade”, detalla uno de los principales impulsores del encuentro, en su conversación con EL CORREO.

Con la colaboración de las principales demarcaciones gallegas, se espera la presencia en Compostela de unas cinco mil personas de toda España, un evento multitudinario que repercutirá en la vida social y hostelera.

Para esta primera ocasión, el I Encontro do Viño Galego se concentrará en el Hotel Monumento San Francisco, donde además de la zona expositiva, se llevarán a cabo actividades de todo tipo, destacando, por ejemplo, “a cata cinco mulleres e dez viños” o la presencia del sumiller Toni Gerez, “un dos mellores no panorama nacional”.

Además, el túnel del vino estará compuesto por más de trescientos vinos para probar en el momento, con la representación de más de doscientas bodegas y seiscientos caldos, “unhas cifras que non son habituais e que poñen de manifesto a grandeza deste evento”, destaca.

Este atractivo panel de propuesta se completará con interesantes opciones paralelas como las seis Rutas del Vino, por más de cuarenta establecimientos de toda la ciudad y “cunha variedade impresionante de viños”. Por ello, consideran que tendrá “moita repercusión para o consumidor compostelano”. Asimismo, se celebrarán dos novedosas catas musicales.

Cabe citar que para las actividades que se lleven a cabo en San Francisco (martes 22 y miércoles 23, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30; jueves 24, de 11.00 a 14.00), los asistentes deberán retirar previamente su entrada, disponible en la Bodeguilla de Santa Marta y San Lázaro, así como en la sede de la Asociación Hostelería Compostela (Rúa das Salvadas).

El objetivo es que sea una gran fiesta que deje patente que “o viño galego cada vez ten máis demanda nas barras galegas, porque temos unha calidade máxima”, concluye Javier Míguez.