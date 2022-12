‘Esperando o amencer’, obra gañadora do Premio para álbumes ilustrados

Santiago. A autora peruana Fabiola del Rocío Anchorena Arias recibiu onte, nun acto no Pazo de Raxoi, o Premio internacional Compostela para álbums ilustrados 2022, convocado polo Concello coa editorial Kalandraka e dotado con 9.000 euros. Foi a gañadora pola súa obra Esperando o amencer, que o xurado seleccionou pola “pertinencia e a actualidade do tema tratado, no que a autora dá voz á Amazonía como protesta ante a explotación e a conseguinte destrución do medio”.

Anchorena agradeceu o premio ao xurado e definiu Esperando o amencer coma “unha voz de protesta contra o que pasa no planeta”, lembrando que “os bosques non son só fonte de alimentos e de osíxeno para os humanos, senón tamén o fogar de miles de criaturas”. Coa súa obra, Fabiola pretende “facer un recordatorio a todas as persoas de que compartimos este lugar con moitos seres cos que debemos re-aprender a convivir”. Xosé Ballesteros, un dos fundadores e director da Editorial Kalandraka, anunciou que Esperando o amencer xa está nas librarías de toda a península e salientou que a obra premiada, na súa denuncia “da destrución da Amazonía, os pulmóns do mundo”, responde á liña seguida por Kalandraka nos últimos anos, publicando obras “que apelan á defensa da natureza e ao posicionamento contra o cambio climático”.

Xosé Ballesteros fixo entrega dos exemplares do libro traducidos a cinco linguas á súa autora, Fabiola Anchorena, e ao alcalde, Xosé Sánchez Bugallo. Na súa intervención, o primeiro edil felicitou a autora peruana, e definiu a súa obra como “unha chamada moi acaída sobre como o ser humano precisa da natureza, dos bosques e dos animais que forman parte do noso mundo, porque sen eles non poderiamos sobrevivir”. No acto, conducido pola técnica responsable do departamento de Educación, Beatriz Varela, actuou o dúo de música tradicional formado pola arpista Beatriz Martínez na guitarra acústica e o músico e luthier Diego Langarika no bouzouki.

Fabiola Anchorena creceu entre Perú e Estados Unidos, estudiou arquitectura e dedícase á ilustración, principalmente coa naturaleza como protagonista. Traballou en iniciativas vinculadas ao sector téxtil e o deseño corporativo, e desde 2015 é a promotora do proxecto Different Folks Co., onde reúne as súas creacións elaboradas con distintas técnicas de debuxo, gravado e escultura. ECG