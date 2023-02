Estrea do novo equipo de braquiterapia para a Área Sanitaria de Santiago

CHUS. O Servizo de Oncoloxía Radioterápica da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza ven de estrear o novo equipo de braquiterapia para os pacientes con cancros xinecolóxicos, prostáticos, dermatolóxicos ou con patoloxía benigna. A primeira paciente, que recibiu tratamento o 31 de xaneiro, presentaba cancro de endometrio, unha das indicación que ten a braquiterapia. Esta tecnoloxía para a que a Xunta destinou máis de 500.000 euros supón un novo avance na oncoloxía radioterápica compostelá. Grazas aos fondos de recuperación REACT, os NextGeneration-UE e as achegas do goberno autonómico adquiriuse este aparato que permite ampliar as indicacións a máis pacientes.

A braquiterapia é unha técnica da radioterapia que permite aplicar unha fonte radiactiva directamente no tumor, permitindo empregar doses máis altas e minimizar os danos na zona circundante. Este novo aparato admite un acceso a tumores aos que antes non era posible chegar e cubrir mellor as localizacións afectadas.

As doutoras Ana Varela Pazos, Mariluz Couselo Paniagua, Nuria Salvador Garrido, Paula Peleteiro Higuero e Ana Carballo Castro son as oncólogas radioterápicas encargadas de administrar a braquiterapia na área compostelá. ECG